José María Olazabal será vicecapitán de Europa en la Ryder Cup 2023

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El golfista español José María Olazabal, doble ganador del Masters de Augusta, será uno de los vicecapitanes del equipo de Europa que competirá en la Ryder Cup que se disputará en Roma entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El vasco, de 57 años y capitán en el evento bianual en la recordada edición de 2012 en Medinah (Estados Unidos) con la gran remontada en los individuales que dio la victoria a los europeos, también había ostentado este rol de ayudante en 2008, 2010 y 2014. Como jugador, participó en la Ryder Cup en siete ocasiones entre 1987 y 2006, sumando un total de 20 puntos y formando una gran pareja en su momento con su compatriota Severiano Ballesteros.

Ahora, el de Fuenterrabía se une al equipo que lidera Luke Donald junto al danés Thomas Bjoern, capitán europeo en 2018, el italiano Edoardo Molinari, y el belga Nicolas Colsaerts, que son los otros tres vicecapitanes que ayudarán al inglés a tomar las mejores decisiones y a seguir a los jugadores durante sus recorridos.

"Dadas mis experiencias previas en la Ryder Cup, estoy encantado de volver a participar una vez más. Tengo muchas ganas de sentir ese flujo de adrenalina especial, la intensidad y la electricidad que solo la Ryder Cup puede traer. Estoy muy emocionado de ser parte de todo esto nuevamente", celebró Olazabal en la web del equipo europeo.

El español confesó que fue "una sorpresa muy agradable" recibir la oferta del capitán. "No me lo esperaba, pero me encantó cuando llegó la llamada", subrayó, recalcando que su función se centrará en "apoyar y ayudar a Luke y a los 12 jugadores en todo" lo que esté a su alcance "para que puedan rendir al máximo y poder recuperar el trofeo".

"No tengo dudas de que Luke será un gran capitán. Ha jugado en la Ryder Cup cuatro veces y las ganó todas, y, por lo tanto, sabe lo que se requiere para desempeñarse bien. Es excelente en los detalles y en lo importantes que son cosas como el espíritu de equipo. Además de todo eso, sigue siendo un jugador muy competitivo que juega a un alto nivel y por está cerca de los jugadores y sabe lo que necesitarán para rendir al máximo", añadió el doble ganador de la 'chaqueta verde'.

DONALD: "APORTA UNA PASIÓN INCREÍBLE"

Por su parte, Luke Donald resaltó que "cuando piensas en José María Olazabal, inmediatamente piensas en la Ryder Cup" y que el guipuzcoano "aporta una pasión increíble". "Fue mi capitán cuando jugué por última vez en la Ryder Cup, en Medinah en 2012, y disfruté muchísimo jugando para él ese año", apuntó.

"Me eligió para jugar el número uno en individuales y eso fue muy gratificante. Saber que tenía ese respeto y confianza en mí para salir y liderar Europa en un último día con tanta presión significó mucho. Ahora, con esto, tal vez siento como que le estoy devolviendo un poco ese favor, ya que tengo una gran cantidad de confianza en él", admitió el inglés.

Este tiene claro que "sólo su mera presencia aporta energía a cualquier entorno de la Ryder Cup". "Lo vi de primera mano cuando le pedí que participara en la Hero Cup que organizamos en Abu Dhabi a principios de este año. Fue una gran parte de esa semana, estando con los jugadores y compartiendo historias con ellos de lo que se trata la Ryder", comentó.

"La gente se da cuenta cuando José María entra a una habitación y se podía ver en la Hero Cup cuánto lo respetaban y admiraban todos por todo lo que ha hecho en el golf. No podría estar más emocionado de tenerlo en mi equipo", sentenció el capitán de Europa.