McIlroy recalca que el LIV Golf quería "destruir" el Circuito Europeo y que generó "una falsa economía"

Archivo - El golfista norirlandés Rory McIlroy en una rueda de prensa - David Davies/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 4 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista norirlandés Rory McIlroy espera que el golf masculino vuelve a los cauces de la normalidad tras la pugna que mantuvo con el LIV Golf, circuito que quería "destruir" al DP World Tour, y que generó "una falsa economía" y convirtió su deporte "en una carrera armamentística".

LIV Golf está intentando relanzarse el año que viene con nueva financiación de BC Partners Capital, después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí retirara su apoyo tras haber invertido 5.000 millones de dólares a lo largo de cuatro años.

Para ello, ha tenido que acogerse al Capítulo 11 de la ley de quiebras y, como consecuencia, ha tenido que rescindir los contratos de todos sus jugadores actuales, entre ellos los españoles Jon Rahm y Sergio García, con la clara esperanza de que vuelvan a firmar en nuevas condiciones para el LIV 2.0 en 2027, aunque la mayoría ya ha advertido que no tienen pensado volver.

El director ejecutivo del DP World Tour, Guy Kinnings, declaró en una entrevista con 'The Scotsman' que le habían dicho que uno de los objetivos de LIV había sido "destruir" el circuito europeo, y advirtió de que cualquier jugador que quisiera volver tendría que "demostrar su valía en el sistema".

"Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Guy. Se llevaron a jugadores, a patrocinadores, convirtieron el golf profesional en una carrera armamentística. Iban por Augusta diciendo que querían destruir el Circuito Europeo", aseguró este miércoles Rory McIlroy en rueda de prensa antes de jugar un torneo del DP World Tour en Abu Dabi.

Para el británico, "quienes no están de acuerdo probablemente tienen muy poca visión de futuro". "Parte del dinero lo utilizaron de forma acertada, creando la International Series en el Asian Tour, que funcionó muy bien durante un par de años, pero ¿en qué situación quedó el Asian Tour? Les dejaron tirados", criticó.

"El Asian Tour volvió al redil, volvió a asociarse con el PGA Tour y el European Tour, esto es algo que siempre va a pasar. Iba a ir bien durante unos años hasta que ocurriera algo como esto, o hasta que se dieran cuenta de que no iban a obtener ningún rendimiento de la inversión, o hasta que decidieran abandonar el mundo del golf para invertir en otra cosa, en algo que realmente les reportara beneficios", añadió McIlroy.

El ganador de seis 'majors' considera que ahora están "en una situación mucho mejor en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo del golf profesional masculino" y tiene claro que toda la saga de LIV Golf se recordará como "una época muy extraña".

"Crearon una falsa economía dentro del golf profesional masculino, y creo que aquí se va a producir una especie de reinicio, simplemente para que las cosas sean un poco más sostenibles. Algunos jugadores argumentarán que eso no es bueno para los jugadores, pero creo que es una visión muy cortoplacista. Si queremos circuitos sostenibles y que sigan existiendo dentro de 50 años, tiene que haber prácticas empresariales sostenibles para garantizar que así sea", sentenció.