Olazábal, Jiménez, Montgomerie, Bjorn y Campbell, reunión de leyendas en el Aloha Golf en Marbella

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas españoles José María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez, el escocés Colin Montgomerie, el danés Thomas Bjorn y el neozelandés Michael Campbell encabezan el cartel del Staysure Marbella Legends, primer torneo del Legends Tour que se disputará en Aloha Golf Club de Marbella (Málaga) del 18 al 22 de febrero.

El malagueño Miguel Ángel Jiménez, con 45 victorias internacionales, incluidas cuatro en el Champions Tour durante la pasada temporada, y José María Olazábal, doble campeón del Masters de Augusta y con 30 victorias internacionales serán los principales reclamos de este torneo de leyendas.

También jugará Colin Montgomerie, uno de los jugadores más dominantes del golf europeo y que mantiene el récord de no haber perdido nunca un partido individual en sus ochos Ryders Cup, trofeo en el que fue capitán del equipo europeo vencedor en 2010. Su trayectoria incluye 54 victorias internacionales, nueve triunfos en el Senior Tour y siete años consecutivos como número uno del Ranking Europeo.

El Staysure Marbella Legends reunirá a campeones de 'Majors' como el neozelandés maorí Michael Campbell, ganador del US Open y poseedor de 15 victorias internacionales, cuya carrera profesional comenzó en el Challenge Tour, un circuito que ha sido clave en la formación de numerosas estrellas presentes en el torneo.

Precisamente del Challenge Tour dio también el salto el danés Thomas Bjorn, que suma 25 victorias internacionales y fue el primer golfista del país nórdico en disputar una Ryder Cup, en la que participó en tres ediciones como jugador y posteriormente ejerció como capitán del equipo europeo ganador.

Completa este elenco David Howell, el profesional que más torneos del DP World Tour ha jugado, 726 en sus tres décadas en este circuito, en el que ha logrado siete victorias internacionales y dos participaciones en la Ryder Cup.