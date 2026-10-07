Rahm no seguirá en el LIV Golf por una propuesta "inaceptable"

Jon Rahm - Henning Von Jagow / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm está dispuesto a abandonar el LIV Golf, circuito saudí al que se fue hace tres años por una oferta millonaria que no se va a cumplir, una propuesta "inaceptable" que todo apunta le hará dar un nuevo giro a su carrera profesional.

El circuito trata de reorganizarse como LIV 2.0 tras la salida del respaldo financiero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), un nuevo proyecto que no convence a Rahm, tal y como trascendió este miércoles, por su abogado, John Beck, durante una audiencia judicial en Estados Unidos.

"Rahm ha revisado de forma independiente los términos propuestos de LIV 2.0 y ha determinado que esos términos son inaceptables para él, y no participará en LIV 2.0 de ahora en adelante", afirmó Beck, según informó 'The Athletic'.

Los representantes de Rahm están en conversaciones para un acuerdo de separación, abriendo ahora las dudas sobre el futuro del golfista vasco, miembro del DP World Tour (Circuito Europeo) pero no del PGA Tour americano. De nuevo, mucho trabajo de despachos y después de ganarlo en el campo le esperan al de Barrika.

Rahm no está esta semana en el Open de España por el nacimiento de su cuarto hijo. En cambio, los medios nacionales pudieron preguntar a Sergio García por sus planes, aunque la deuda con Rahm es la más grande que tiene el LIV Golf. En cuanto al de Borriol, Sergio confirmó su salida también.

"Estoy en el proceso de desligarme del circuito saudí, pero existen limitaciones y restricciones que lo dificultan, espero que todo se clarifique para ver cuáles son las mejores opciones sin tener que ir a ningún tipo de juicio", dijo en rueda de prensa.