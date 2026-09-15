Pau Gasol ejerce de anfitrión de su torneo de golf solidario en el Club de Golf Santander de Boadilla del Monte

Pau Gasol durante el torneo de golf solidario a beneficio de su fundación y organizado por Santander Private Banking - SANTANDER

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

El exjugador español de baloncesto Pau Gasol fue este martes de nuevo el anfitrión de una nueva edición del Torneo de Golf Solidario a beneficio de la Gasol Foundation, organizado por Santander Private Banking, para promover la salud infantil y contribuir a reducir las desigualdades.

El Club de Golf Santander de la localidad madrileña de Boadilla del Monte volvió a acoger esta cita benéfica, que un año más recaudó fondos destinados a fomentar hábitos saludables entre la infancia en un día donde participaron otras figuras conocidas como el también exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez o el exfutbolista Raúl González, además de clientes de Santander Private Banking, representantes del mundo del deporte y periodistas.

Para Gasol, el encuentro es también una oportunidad para acercar el trabajo de la fundación a personas que quieren conocer de primera mano sus proyectos. "Es el tercer año con Santander y es una cosa muy positiva y siempre muy distendida. Estoy muy contento, con ganas de disfrutar y de apoyar a la causa también y a nuestra fundación", expresó el de Sant Boi a los medios tras jugar el hoyo 18.

El catalán celebró compartir el día con "muchos amigos" y "gente que también quiere conocer el trabajo de la Gasol Foundation", que trabaja para reducir la obesidad infantil, una problemática que en España afecta ya a uno de cada tres niños, a través de programas de promoción de la salud, investigación y sensibilización. "Y muchos clientes también, obviamente, de Santander, de la banca privada, y muchos amigos también de la prensa que pueden venir porque tienen turnos nocturnos", recalcó.

Gasol recordó que este tipo de eventos surgen "hablando" y "creando iniciativas de interés común y que sumen". "En este caso, es el apoyo a nuestra fundación. Y también gracias a las relaciones que tenemos al final también de muchos años con 'partners' como Santander, con muchos amigos también y con un buen equipo", sentenció.