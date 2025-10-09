El ídolo local arrancó sobre par en Madrid mientras Ángel Ayora irrumpió entre los primeros

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm no tuvo el inicio de Open de España soñado al necesitar 72 golpes para terminar sobre par (+1) la primera jornada en el Club de Campo Villa de Madrid, lejos de una cabeza donde asoma el joven español Ángel Ayora (-4).

El vasco vivió un estreno frustrante, en especial por las rachas de viento que incomodaron su partido junto a Ángel Hidalgo, defensor del título, y el irlandés Shane Lowry. La única alegría que se llevó Rahm, y que pudo también brindar a la mucha afición que le siguió, fue un 'eagle' en el 14, pero el resto fue sufrir.

Además, los golpes que escaparon de ese viento en los primeros nueve hoyos no logró aprovecharlos en forma de 'birdies'. Así, las corbatas en dos hoyos y las bolas al incómodo 'rough' terminaron de torcer el gesto del español. Cuando Rahm llegó al último del día, el nueve, no quiso ni escuchar los aplausos del público, contrariado por una mala toma de contacto que le obliga a remontar.

El de Barrika terminó con un doloroso 'bogey' más y ese +1 que, a falta de que acabe el jueves, complica sus opciones de un cuarto Open de España y superar los tres de Severiano Ballesteros como récord en la era del Circuito Europeo. La mañana dejó un coliderato entre el inglés Marco Penge y el francés Frederic LaCroix, con -5, mientras que el español Ángel Ayora confirmó sus intenciones en su regreso al Open como profesional.

El malagueño, 'rookie' del DP World Tour pero el mejor español de la Race to Dubai, se levantó de un 'doble-bogey' con increíble madurez, a sus 21 años pero dando pasos de gigante, y en los segundos nueve hoyos firmó tres 'birdies' y un 'eagle'. Con -4, Ayora se postula como baza local a suceder a su paisano Hidalgo.

El vigente campeón, como Rahm, padeció con viento que les desvió más de un 'swing', pero con algo más de acierto y fortuna logró terminar en -1. Alfredo García Heredia (-3), Josele Ballester (-1) y Luis Masaveu (-1) son los otros españoles que ganaron al recorrido madrileño para acudir al viernes bajo par.