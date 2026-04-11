Rahm y Sergio salvan el corte para ser testigos de la defensa de McIlroy en Augusta

Rory McIlroy, Masters Augusta - Europa Press/Contacto/Petter Arvidson

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas españoles Jon Rahm y Sergio García pasaron el corte del Masters de Augusta para llegar al fin de semana en el primer 'major' de la temporada, muy lejos del protagonismo de un Rory McIlroy que afianzó su liderato y la defensa del título.

El vasco, con el +4 en el total que marcaba la salvación tras dos jornadas, y el castellonense, con +3, cumplieron con sensaciones encontradas. Rahm firmó tres 'birdies', dos en los primeros nueve hoyos para dar fe a su remontada, y un 'bogey', para mejorar, arreglar su mal arranque del jueves y seguir vivo en Augusta.

El campeón en 2023, fuera de las quinielas por su peor ronda en Augusta National (78), salió en sesión matinal y tuvo que esperar a que terminara la jornada para saberse en el fin de semana, igual que Sergio García. El de Borriol dejó un +3 este viernes que enseñó sus dudas y juego irregular, contrariado a más no poder. A sus 60 años, José María Olazabal se quedó fuera (+9).

Por arriba, pese a la exigencia del mítico recorrido del estado de Georgia, las perfectas condiciones de la tarde las aprovechó McIlroy para amasar una histórica ventaja de seis golpes en el liderato (-12), la más amplia en 90 ediciones tras 36 hoyos. El vigente campeón, colíder el jueves, no estuvo del todo fino desde el 'tee', pero firmó seis 'birdies' en los últimos siete hoyos.

El norirlandés dejó golpes imposibles, como el 'chip' del 17, y un 'putt' infalible. Flotó por Augusta, con la liberación que adelantó en la previa de haber ganado el año pasado para completar el 'Grand Slam'. El número dos del mundo terminó con -7 y un total de -11, con todo a favor para ser el primero en defender una chaqueta verde desde Tiger Woods en 2002 y ganar su sexto 'major'.

A seis golpes terminaron los estadounidenses Sam Burns y Patrick Reed, mientras que la armada del equipo europeo de Ryder Cup representada por Justin Rose, Shane Lowry y Tommy Fleetwood se quedó en -5. Salvo McIlroy, nadie se libró de problemas. El número uno, Scottie Scheffler, falló a su racha en Augusta, once rondas en par o mejor, con un 74 que le sacó de las quinielas. Doloroso fue el adiós de Bubba Watson o Bryson DeChambeau por un 'putt' que no quiso entrar en el 18 y un 7 en ese último hoyo del viernes.