Sergio García da el gran golpe por el triplete en Valderrama

El golfista español Sergio García brilló con una tarjeta de 64 golpes este sábado para ponerse líder cómodo del Andalucía Valderrama Masters, donde la organización confirmó un torneo a 54 hoyos por culpa de las suspensiones e inclemencias meteorológicas de estos días.

El de Borriol, campeón de la cita en el mítico trazado de San Roque (Cádiz) en 2011 y 2017 que apadrina con su Fundación, demostró una vez más su idilio con Valderrama. Sergio no pudo jugar el viernes y este sábado, cuando pudo saltar a por su segunda ronda firmó siete 'birdies' e igualó su mejor tarjeta en Sotogrande.

Con 10 bajo par, el ídolo local, aún con la energía de la Ryder Cup y su récord de puntos en el torneo, lidera la tabla con cuatro golpes de ventaja sobre el inglés Ashley Chesters, de cara al domingo, cuando si el tiempo lo permite terminará esta cita del Circuito Europeo, puntuable para la Carrera a Dubai, a 54 hoyos.

"Esto no se ha acabado. Valderrama es como es, muy complicado. Sin ninguna duda es un campo que me entusiasma y afortunadamente me han ido bien las cosas durante muchos años aquí, aunque eso no significa que ya esté hecho. Es increíble cómo está el campo a pesar de la lluvia", afirmó Sergio.

La vuelta del castellonense deja a seis golpes a los también españoles Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández-Castaño, junto al escocés Marc Warren, en cuarta posición. El inglés Lee Westwood y el irlandés Shane Lowry están en menos tres, mientras que el francés Grégory Bourdy bajó de mala manera a menos dos por un 'doble-bogey' en su último hoyo.