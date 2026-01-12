Sergio García lidera un Fireballs GC "cien por cien español" en el LIV Golf: "Da personalidad"

Sergio García lidera un Fireballs GC cien por cien español para afrontar el LIV Golf 2026 - LIV GOLF

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo Fireballs GC del circuito profesional LIV Golf empieza este curso como uno de los proyectos con más futuro y proyección, capitaneado por Sergio García y formado íntegramente por golfistas españoles como David Puig, Josele Ballester y Luis Masaveu, tras una temporada 2025 de alto nivel con tres victorias consecutivas por equipos en el inicio del curso y el triunfo individual del propio castellonense en Hong Kong, con la vista puesta en afrontar 2026 con ambición y una marcada identidad nacional.

Sergio García subrayó a los medios, en una videoconferencia con el equipo al completo, el orgullo que supone liderar un equipo "cien por cien español", una idea que, según explicó, tuvo clara desde el inicio pero que no siempre fue fácil, hasta ahora, de materializar.

"Estamos muy orgullosos de ser un equipo totalmente español, con tres jovenzuelos con un potencial increíble", señaló el castellonense, convencido de que el grupo vivirá "un año bonito", con momentos brillantes y otros más complejos en los que el apoyo mutuo será clave.

El capitán de los Fireballs destacó también el valor simbólico y emocional de esa identidad común dentro de un circuito global como el LIV Golf. "No se puede conseguir en todos los equipos, pero da personalidad. Para nosotros, siendo todos españoles, es algo especial y bonito, y ojalá España se ponga detrás de nosotros, nos apoye y sintamos su aliento en cada torneo, sobre todo cuando juguemos en España", apuntó García, que considera este proyecto "un sueño hecho realidad".

En el plano competitivo, García valoró positivamente los cambios introducidos en el LIV Golf, como la ampliación a 72 hoyos o el sistema de descensos, descartando que ello desvirtúe la esencia del circuito. "Llevo toda la vida jugando 72 hoyos y no lo veo como una desventaja. Cuantos más hoyos juegas, mejor; al final, lo mejorcito siempre se va hacia arriba. Con el nivel de equipo que tenemos, creo que nos puede venir bien", analizó.

El veterano golfista también se mostró satisfecho por su continuidad en la liga y con el grupo, aunque recordó que el rendimiento sigue siendo determinante. "Estoy contento de poder estar cuatro años más con el equipo y en el LIV, pero me lo tengo que seguir ganando. Si no juegas bien, aunque tengas contrato, puedes bajar. Trabajar con estos tres chavalines me mantiene joven y me empuja a seguir mejorando", reconoció.

García se refirió también a la demanda de varios jugadores, entre ellos su compatriota Jon Rahm, por las multas del DP World Tour por jugar el LIV Golf, y se mostró comprensivo con una posible rebaja. "Sería ideal, sobre todo para los jóvenes. Para ellos, una multa de medio millón o un millón les corta mucho las opciones. Ojalá puedan tener más facilidades para jugar en distintos circuitos", deseó, antes de insistir en que el objetivo del equipo es "hacerlo lo mejor posible y ganar lo máximo posible".

En cuanto a un posible cambio de nombre del equipo, con la opción de 'Los Toros' sobre la mesa, García confirmó que es una posibilidad en estudio. "Es algo que estamos trabajando, pero todavía no está hecho. A medida que pase el año veremos dónde acabamos; por ahora seguimos con los Fireballs", aclaró.

Entre los integrantes del equipo, David Puig, décimo en la clasificación individual de 2025 y ganador en Australia en noviembre, valoró muy positivamente su progresión. "Fue un año muy bueno a nivel personal. Soy más consistente y entiendo mejor mi golf, sobre todo a nivel estratégico. Para este año quiero pulir detalles y evitar errores que cuestan muchos golpes, para intentar lograr por fin una victoria en LIV", explicó.

Josele Ballester, debutante en 2025 y segundo en el LIV Golf Chicago tras incorporarse al equipo a mitad de temporada, llega este año con otra mentalidad. "Cerré el año mucho mejor de cómo lo empecé. Necesité un tiempo de adaptación al golf profesional, pero en los últimos meses mejoré mucho. Afronto este año distinto, sabiendo que soy capaz de salir fuera y ganar torneos", admitió.

Finalmente, Luis Masaveu, incorporado a los Fireballs en la primera parte de 2025, celebró "poder jugar el año entero en el LIV". "Fue un año de aprendizaje y ahora vengo con mucha más experiencia. Creo que puedo aportar más al equipo y estar con estos tres jugadores es increíble. Tengo ganas de disfrutar dentro y fuera del campo", concluyó.