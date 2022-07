Sergio García: "Probablemente dejo el Circuito Europeo, no me siento querido"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García anunció este domingo, tras terminar el Open Británico, su intención de dejar el Circuito Europeo al "no sentirse querido", una decisión meditada por el castellonense a falta de comunicarlo oficialmente al DP World Tour.

"Tengo bastante claro lo que voy a hacer con el Circuito Europeo. Probablemente dejarlo. Sinceramente quiero jugar donde me quieren, en el Tour Europeo no me siento querido ahora mismo", valoró en zona mixta del Old Course de St. Andrews, al finalizar el 'British' con dos golpes por debajo del par en el acumulado de los cuatro días.

El de Castellón ya rompió su vínculo con la PGA estadounidense para participar en el LIV Golf saudí, polémico nuevo Circuito en conflicto con los tradicionales. La disputa del Abierto Británico, como el mes pasado del US Open, aparca por momentos el conflicto abierto y el cruce de declaraciones entre los jugadores que eligieron cambiar de bando y los que lo ven un error.

El DP World Tour, anteriormente llamado Circuito Europeo, y la PGA declararon la guerra al LIV Golf desde su primera para en Londres, y el mes pasado expandieron y fortalecieron su alianza.

Sergio García desveló un episodio con el danés Thomas Bjorn en el transcurso del 'BMW International Open', quien recriminó a varios jugadores su decisión de marcharse a la Superliga. "Nos dijo que no nos quieren a ninguno. No es bonito. Ya tengo una edad y unos sufrimientos para estar aguantando tonterías así", apuntó.

El abandono del español en el Circuito Europeo le podría dejar sin Ryder Cup, donde posee el récord histórico de puntos. "Jugaré menos y estaré más en casa, si no juego 'grandes' pues no los juego, tampoco me importa mucho. Pero me da un poco de pena por la Ryder, pero tampoco estoy para disputarla", valoró.