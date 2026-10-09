Sergio García rescinde con LIV Golf: "Soy agente libre, puedo mirar al futuro con más opciones"

Sergio García, Open de España 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García se mostró "contento" con la resolución judicial que conoció en las últimas horas por la cual puede rescindir su contrato con LIV Golf, mirando "al futuro más suelto y con más opciones", mientras pelea por ganar por segunda vez el Open de España pese a una segunda jornada complicada.

"No he estado tan fino como ayer. No han salido las cosas, he cometido algunos errores. Este campo, como está el rough, con las lluvias, está muy denso y es complicado. Cuando estás ahí dependes mucho de suerte que se quede la bola bien. Estamos ahí, hay que jugar bien el fin de semana", afirmó ante los medios.

El de Borriol salió esta vez a jugar al Real Club de Campo Villa de Madrid sin la gorra de su equipo en el LIV Golf, los Fireballs GC, y un cambio de ropa que sin duda significaba un paso más en sus planes de futuro. "Ya nos han dado el sí sobre la rescisión del contrato. Soy un poco agente libre. Contento con la resolución de todo, ahora podemos empezar a mirar hacia el futuro de una manera diferente. Más suelto, con más opciones, y vamos a ver qué somos capaces de conseguir de aquí a que empiece la temporada", dijo.

Con todo, Sergio recordó que no ha descartado seguir en la versión 2.0 del circuito saudí, si esta sale adelante, tras declarar la bancarrota. "Cerramos la etapa del 1-0, el 2.0 no hemos tomado la decisión todavía, estamos pensando en ello. Estoy agradecido, sin duda, han sido cuatro años y medio muy bonitos. Nos hubiera gustado que las cosas hubieran ido un poco diferentes", explicó.

"Siempre hay cosas que se pueden mejorar y cosas muy buenas. Cuando empiezas algo tan nuevo como era el LIV habían ambas cosas. Si sigue adelante, lo sabremos en unas semanas, veremos qué ocurre y si estoy yo bien y si no estoy desearles lo mejor. Nosotros no mandamos. Nosotros podemos decir, pero ellos deciden. Es lo que ha pasado en algunas cosas, pero estoy contento de haber disfrutado con ello. Me llevo el tiempo que he pasado con los jovenzuelos españoles y un par de mexicanos", añadió.

El castellonense, campeón del Open de España en 2002, hizo el par del campo y llega al fin de semana con el -4 que hizo el jueves. "Ha sido uno de esos días. He empezado muy bien. Podíamos haber jugado un poco mejor pero hubo un par de 'bogeys', sobre todo el del cuatro, ha dolido un poco", afirmó, confiando en estar en la pelea.