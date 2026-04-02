Tiger Woods no será capitán de la Ryder Cup 2027 de Estados Unidos

Archivo - Tiger Woods - Zac Goodwin/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Tiger Woods renunció a ser capitán de la próxima Ryder Cup de 2027, según comunicó a la PGA América, como parte de su paso a un lado tras su último accidente.

"Me tomaré un tiempo para concentrarme en mi salud", comunicó el 'Tigre' sobre la retirada temporal después del accidente de tráfico que provocó su detención en Florida (Estados Unidos) el pasado viernes. El golfista, de 50 años, ganador de 15 'majors', salió ileso y, aunque superó la prueba de alcoholemia, se negó a someterse a un análisis de orina para detectar otras sustancias.

La PGA anunció la decisión de Tiger de no ser capitán de la Ryder para 2027, retirándose por la carrera para el puesto que sonaba con mucha fuerza. "Felicitamos a Tiger por priorizar su salud a largo plazo y respetamos profundamente la valentía que implica tomar una decisión tan personal. Tiger nos ha comunicado que no será capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup de 2027 y apoyamos su decisión", declaró la PGA de América en un comunicado.

El DP World Tour anunció el mes pasado que Luke Donald asumiría el cargo de capitán del Equipo Europa en Adare Manor (Irlanda), por tercera vez consecutiva. Donald será el primero en capitanear tres Ryder Cups consecutivas desde Bernard Gallacher entre 1991 y 1995.