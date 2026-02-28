Acosta bate a Marc Márquez en la esprint de Tailandia tras un polémico final

Pedro Acosta en Buriram - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Mundial de motociclismo, después de un final polémico en el que batió al vigente campeón, Marc Márquez (Ducati), mientras que Raúl Fernández (Aprilia) completó el podio del día.

El arranque de la temporada 2026 en el Circuito de Chang, en Buriram, empezó con una feroz lucha entre los dos españoles en la primera carrera del curso, la corta, que se resolvió con polémica. Durante la última vuelta, los comisarios sancionaron al de Cervera por una acción anterior, en el penúltimo giro, con el murciano.

Después de que Acosta consiguiese adelantarle, el ilerdense atacó en la frenada final, ambos se tocaron y el de Mazarrón tuvo que abrirse, perdiendo la primera plaza. Dirección de Carrera determinó que el catalán había sacado de la pista a su compatriota. Así, a solo un giro para la bandera a cuadros, tuvo que devolverle la posición.

Era la última curva del trazado, y el vigente campeón ya no tuvo tiempo para reaccionar. De esta manera, Acosta se convirtió en el ganador más joven de una carrera al esprint, con 21 años y 279 días. Tras el nueve veces campeón del mundo, finalizó Raúl Fernández.

Además, el campeón de MotoGP de 2024, Jorge Martín (Aprilia), completó el 'Top 5', justo por detrás del japonés Ai Ogura (Aprilia), manteniendo así a las tres Aprilia entre las cinco primeras. Tras el sudafricano Brad Binder (KTM), Joan Mir (Honda) fue séptimo, y los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) cerraron la zona de puntos.

Entre el resto de españoles, Alex Márquez (Ducati) finalizó undécimo, Alex Rins (Yamaha) terminó en la decimoctava posición y Maverick Viñales (KTM) fue decimonoveno.

Antes, en la clasificación, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que no pudo acabar la esprint por una caída, se había asegurado la pole por delante de Marc Márquez y Raúl Fernández, que tratarán de volver a pasarle en la carrera larga del domingo. Desde la segunda fila de parrilla volverán a arrancar Martín y Acosta, quinto y sexto respectivamente, mientras que Alex Márquez comandará de nuevo la tercera línea.

ALMANSA LIDERA UN 'TOP 4' ESPAÑOL EN MOTO3

Mientras, en la clasificación de Moto3, David Almansa (KTM) se aseguró la pole para la carrera del domingo con nuevo récord absoluto del circuito de Buriram (1:40.088) por delante de sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda), que formarán una primera línea íntegramente española.

Máximo Quiles (KTM), que partirá cuarta, liderará la segunda fila, en la que también estará David Muñoz (KTM), sexto. Brian Uriarte (KTM) saldrá duodécimo y Jesús Ríos (Honda) y Joel Esteban (KTM), decimoséptimo y decimoctavo respectivamente. El único español que no logró avanzar a la Q2 fue Adrián Cruces (KTM), que tendrá que remontar desde la vigésima segunda plaza.

Por último, en Moto2, el más rápido de la Q2 fue el australiano Senna Agius (Kalex), que se impuso por menos de una décima al español Izan Guevara (Boscoscuro), mientras que Dani Holgado (Kalex) partirá desde el tercer lugar de la parrilla. Todo en un final de sesión accidentado por la aparición de banderas amarillas con el crono a cero, cuando varios pilotos estaban rebajando el tiempo del oceánico.

Por su parte, Iván Ortolá (Kalex) arrancará cuarto, y uno de los grandes favoritos al título, Manu González (Kalex), comenzará séptimo. Además, Ángel Piqueras (Kalex) saldrá undécimo, Dani Muñoz (Kalex) lo hará decimocuarto, justo por delante de Arón Canet (Boscoscuro), y Sergio García Dols (Kalex) y Alex Escrig (Forward) partirán decimosexto y decimoctavo, respectivamente.

Entre los que se quedaron en la Q1, Alonso López (Kalex) iniciará la prueba del domingo decimonoveno, y José Antonio Rueda (Kalex), vigente campeón de Moto3, tendrá que intentar remontar desde el vigésimo cuarto lugar. Alberto Ferrández (Boscoscuro) saldrá vigésimo sexto y Jorge Navarro (Forward), vigésimo séptimo y último.