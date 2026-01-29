Aleix Espargaró coloca a Honda al frente en el primer día del 'shakedown' de MotoGP en Sepang

Archivo - El piloto de MotoGP Aleix Espargaró, en pruebas con Honda. - HONDA - Archivo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de MotoGP 2026 empezó a rodar este miércoles en Sepang (Malasia) con el primer día de 'shakedown', reservado a pilotos probadores, debutantes y fabricantes con concesiones, en una jornada que sirvió para poner fin al largo parón invernal y ofrecer los primeros indicios de la nueva temporada, con Honda marcando el ritmo desde el mediodía con Aleix Espargaró, mientras que el turco Toprak Razgatlioglu dejó una primera impresión muy sólida en su estreno en la categoría reina.

El piloto catalán fue el más rápido del día y situó a Honda en lo más alto de la tabla de tiempos con un registro a solo seis décimas de la 'pole' firmada por Joan Mir en el pasado Gran Premio de Malasia. La marca japonesa solo contó en pista con Espargaró como piloto probador y con el debutante Diogo Moreira, en una primera toma de contacto más contenida tras su ascenso al rango C de concesiones, pero suficiente para mostrar un buen punto de partida en Sepang.

La otra noticia destacada de la jornada fue el estreno de los dos 'rookies' del curso. Por un lad, Razgatlioglu, triple campeón del WorldSBK, debutó oficialmente en MotoGP con el Prima Pramac Yamaha y fue el más rápido entre los recién llegados, cerrando el día en cuarta posición con un mejor crono de 1:59.647, pese a sufrir algunos problemas técnicos en la primera hora. Su tiempo habría sido el mejor del mismo día en el shakedown de 2025, confirmando su rápida adaptación a la Yamaha.

También dio sus primeras vueltas como piloto de MotoGP el brasileño Diogo Moreira, vigente campeón de Moto2 y nuevo integrante del LCR Honda, quien tuvo que superar una incidencia mecánica antes de completar la jornada en octava posición con un tiempo de 2:00.894, en pleno proceso de aclimatación a la RC213V.

KTM colocó a dos de sus pilotos de pruebas en posiciones destacadas, con Pol Espargaró segundo, a medio segundo del mejor registro de su hermano mayor, y Dani Pedrosa tercero, otros cinco décimas por detrás, mientras Mika Kallio completó trabajo de desarrollo con varias tandas.

Yamaha, por su parte, tuvo en Razgatlioglu su principal referencia, con Augusto Fernández muy cerca del turco y firmando además la mayor velocidad punta de la marca, con 327,3 km/h, aún lejos del mejor dato absoluto del día, en manos de Honda.

Ducati rodó con el italiano Michele Pirro, último piloto en bajar de los dos minutos en una jornada marcada también por la aparición de un nuevo paquete aerodinámico que acaparó miradas en el 'pit lane'. Aprilia, con Lorenzo Savadori, centró su trabajo en largas tandas y en la evaluación de todas sus versiones, incluidas las del Trackhouse MotoGP Team, con tiempos alrededor del minuto dos.