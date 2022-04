Aleix Espargaró: "En el pasado soñaba con ganar y ahora sé que puedo ganar"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) confesó estar "muy contento" y "más relajado que nunca" después de su primera victoria el pasado domingo lograda en Argentina, a las puertas de una nueva cita, el Gran Premio de Las Américas, a la que llega como líder del Mundial y con Marc Márquez (Repsol Honda) como dificultad añadida a su intento de volver a ganar.

"Estoy muy contento, los últimos días han sido fantásticos, muy feliz y relajado, con mucha seguridad, más que en el pasado. En el pasado soñaba con ganar y ahora sé que puedo ganar. El año pasado sufrimos mucho en este circuito, ahora hay otro asfalto, la moto es mejor que la del año pasado y tengo ganas de salir ahí fuera y ver lo rápido que puedo ir", dijo en la rueda de prensa oficial.

Espargaró triunfó en Termas de Río Hondo para celebrar su primera victoria en MotoGP en su carrera número 200 y confesó que ahora se siente muy relajado. "No siento más presión que antes. La primera victoria es la más difícil, ahora me siento más relajado que nunca. Voy a intentar ganar de nuevo y conseguir el máximo número de puntos", apuntó, antes de valorar el nuevo asfalto en Austin.

"Va a ser totalmente diferente. Lo que más feliz me hace es que hemos demostrado en las tres carreras que somos competitivos, me siento muy bien con esta moto. He sido capaz de adelantar a Jorge con su Ducati, Aprilia está creciendo y eso me da mucha energía positiva. No va a ser fácil, este fin de semana es un gran desafío pero me encantan los retos", apuntó.

"Parece que han hecho un buen trabajo, este nuevo asfalto está bien, mejor que el año pasado, veremos el grip. Habrá mucho viento, será algo a tener en cuenta", añadió, recordando que el año pasado se cayó cinco veces en el trazado texano.

Además, el de Granollers destacó la ilusión de vivir el momento histórico para Aprilia, que logró con él su primera victoria en la categoría reina, aunque no pudo hablar de futuro. "Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido con Aprilia. Podemos soñar con el Mundial porque estos pilotos que tengo aquí tienen menos puntos que yo y también sueñan, va a ser difícil pero es magnífico. Me gustaría continuar dos años más, pero no solo depende de mí. Me encantaría competir en bicicleta también en algún momento", dijo.

"Ganar es especial. No me gusta esta pregunta. Ya sé que Marc es uno de los mejores pilotos de la historia, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero el resto sigue siendo muy fuerte. Estoy contento de que Marc haya vuelto, no por el Mundial, por él personalmente, por lo que le ha pasado en este último año. Si ya era difícil ganar antes, ahora lo es más, pero los mejores piloto están aquí", añadió sobre el regreso de Márquez.