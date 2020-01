Álex Márquez: "Es un sueño ir a MotoGP y más a un equipo de leyendas como Repsol Honda"

Actualizado 02/01/2020 23:53:43 CET

El español luce por primera vez los colores de su nuevo equipo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez luce ya sus nuevos colores Repsol Honda con los que dará el salto la próxima temporada a la categoría reina, "un sueño" doble por competir al más alto nivel y hacerlo con "un equipo con tanta historia", "tantas leyendas" como su propio hermano Marc, a quien ve como "una ayuda".

"Es un sueño ir a MotoGP, pero lo es más ir a un equipo de fábrica. Ir a un equipo como Repsol Honda, con tanta historia, donde han pasado tantos grandes pilotos, tantas leyendas del motociclismo que han marcado muchos una época. Es un reto y es un reto muy bonito", dijo este jueves en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera vistió por primera vez con los colores del equipo más laureado de la historia, una llamada que no dudó en responder. "Dije que sí al primer momento. Sé de la magnitud del reto, pero me siento preparado para ello. Es una oportunidad increíble para mí y cuando quemas tu etapa en Moto2 de la mejor manera, que es ganando el título, el paso natural es ir a MotoGP", afirmó.

"Cuando se te pone el equipo Repsol Honda delante, nunca puedes decir que no y no me lo pensé ni un segundo. Una temporada de rookie es casi siempre de menos a más y de ir progresando poco a poco. Ahora solo pienso en dar lo mejor de mí en la pretemporada y llegar a Catar de la mejor manera posible", añadió.

Vestido como piloto de Repsol Honda, el campeón del mundo de Moto2 explicó sus emociones. "Es la primera vez que visto así y cuando me miro las manos es como si viera a mi hermano a mi lado, porque es raro ver las mangas de color naranja. Para mí es un honor vestir estos colores y vamos a defenderlos de la mejor manera posible", confesó, antes de valorar la campaña que se avecina.

"El objetivo es progresar y no estancarme. Estoy centrado en la pretemporada, en aprovechar cada día que tenga encima de mi Honda y en entenderla. Antes de Catar podré fijarme un objetivo más realista, veremos en qué posición podemos estar y lo preparados que estamos tanto el equipo como yo y cómo enfocamos la temporada", dijo.

Álex tendrá como compañero de equipo y rival a su hermano Marc, un desafío que ve como positivo. "Hay que afrontarlo con naturalidad; al final los dos somos profesionales y cada uno tendrá su parte del box, su equipo técnico, sus mecánicos y deberá estar centrado en su trabajo al cien por cien. Personalmente, intentaré aprovechar el tener al seis veces Campeón del Mundo de MotoGP a mi lado, para aprender lo máximo que pueda de él", afirmó.

"Es el piloto que siempre logra más provecho de la Honda en todas las condiciones, en todos los circuitos. Él consigue sacar esa elegancia a la Honda y obtener el 110%, así que tenerlo al lado para mí puede ser una ayuda. Pero ya no como hermano, sino como compañero de equipo. La gran virtud de Marc es su voluntad de siempre superarse y no tener nunca suficiente. Incluso cuando va todo muy bien, sabe mejorar los puntos débiles que él ve. Yo creo que esa es la virtud que hace que cada año sea más competitivo", añadió.