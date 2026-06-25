Aprilia anuncia la llegada de Bagnaia y la salida de Jorge Martín

De izquierda a derecha, los pilotos Jorge Martín (Aprilia), Marco Bezzecchi (Aprilia) y 'Pecco' Bagnaia (Ducati), en el GP de Italia 2026. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia será piloto de Aprilia los próximos cuatro años a partir de la temporada 2027, después de confirmar este miércoles su salida de Ducati tras ocho temporadas y proclamarse campeón del mundo en dos ocasiones (2022 y 2023), dejando sin asiento confirmado al español Jorge Martín.

Según un comunicado publicado por MotoGP, 'Pecco' Bagnaia tendrá a su compatriota Marco Bezzecchi en el box contiguo, por lo que Aprilia también confirmó la salida de Jorge Martín a partir del próximo año, por lo que el madrileño llegaría al Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana sin asiento confirmado.

La relación entre 'Martinator' y la marca italiana estuvo marcada por la tensión en la temporada pasada, debido a meses de desacuerdo por la interpretación de una cláusula contractual que, según el campeón del mundo en 2024 le permitía desvincularse anticipadamente del proyecto, después de un inicio de 2025 marcado por las lesiones. Aprilia defendió en todo momento la validez de su contrato, lo que derivó en un conflicto que incluso fue público. Y ahora el de San Sebastián de los Reyes finaliza así su relación con la fábrica de Noale.

Bagnaia explicó en redes sociales al anunciar su salida de Ducati que sentía "la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto", que será competir junto a Bezzecchi en Aprilia contra la formación integrada por Marc Márquez y Pedro Acosta, también anunciado este miércoles, en el equipo Ducati oficial, en el año del cambio de normativa.

Bagnaia debutó en Moto3 en 2013, ganó el Campeonato de Moto2 en 2018 antes de ascender a la categoría reina un año después ya con Ducati y conquistar dos títulos consecutivos de MotoGP en 2022 y 2023. Además, ha logrado un total de 41 victorias, 86 podios y 35 'poles', cifras que lo sitúan entre los pilotos italianos más exitosos de la máxima categoría, solo por detrás de Giacomo Agostini y Valentino Rossi.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, defendió que "la llegada de Bagnaia confirma el valor del deporte italiano, que en los últimos meses se ha distinguido en el escenario mundial gracias a los logros de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, Jannik Sinner en el tenis y Federica Brignone en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026".

"Por eso, dar la bienvenida a 'Pecco' nos llena de orgullo y supone un nuevo impulso para el deporte italiano a nivel internacional. Le daremos una cálida bienvenida a él y a su familia, ¡aunque antes intentaremos derrotarlo! Contar con un doble campeón del mundo es una responsabilidad que estamos deseando asumir", concluyó.