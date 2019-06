Canet: "Soy un Arón 2.0, estoy centrado en luchar por el campeonato"

Publicado 16/06/2019 13:33:25 CET

El piloto español de Moto3 Arón Canet (KTM) ha asegurado que este año se está viendo "un Arón 2.0", tras terminar segundo tras Marcos Ramírez (Honda) en el Gran Premio de Catalunya, y ha afirmado que está "mucho más centrado" en "luchar por el campeonato" y en "estar en todas las carreras delante".

"Soy un Arón 2.0 respecto al año pasado, mucho más centrado en lo que quiero este año, en luchar por el campeonato y en estar en todas las carreras delante", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera. "No sabía a quién tenía detrás, pero he pensado que si Ramírez ganaba y yo quedaba segundo nadie me recortaba puntos. Eso me ha venido genial, me he quedado atrás y he conseguido 20 puntos para el campeonato", añadió.

En este sentido, explicó que de la segunda posición a la décima le separaban solo "dos frenadas". "Ha sido una carrera muy complicada, me he quedado sin neumático trasero pero aun así he sabido mantener la calma. Físicamente es en la carrera en la que menos he sufrido. Esta semana pasada estuve trabajando mucho en mi físico y en bajar de peso. Estamos en buena línea, no estamos haciendo ceros, y toco madera", finalizó.