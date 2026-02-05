El CFMoto Aspar Team ficha a Mapfre como nuevo patrocinador

Archivo - Daniel Holgado, CFRMOTO Aspar Team - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

El CFMoto Aspar Team y Mapfre unieron sus caminos este jueves con el fichaje de la aseguradora española como nuevo patrocinador del equipo de motociclismo en una temporada en la que peleará por los títulos de Moto3 y Moto2 en el Mundial.

"Este nuevo acuerdo refuerza el compromiso de Mapfre con el deporte y, en particular, con el motociclismo, acompañando a un equipo que afronta una temporada decisiva con el objetivo de luchar por los campeonatos del mundo de Moto3 y Moto2", dice la nota oficial sobre el patrocinio.

La imagen de Mapfre estará presente en las categorías de Moto3, con Máximo Quiles y Marco Morelli; Moto2, con David Alonso y Dani Holgado, y JuniorGP en distintos lugares, y volverá a acompañar al CFMOTO Aspar Team como patrocinador en la temporada 2026.

La aseguradora retoma así una alianza histórica con el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', con el que compartió una etapa de grandes éxitos entre 2007 y 2015, periodo en el que lograron juntos tres títulos mundiales, cerca de 50 victorias y más de 150 podios.

"Volver a unir nuestro camino al del Aspar Team supone recuperar una alianza que nos dio grandes alegrías y que conecta plenamente con los valores de Mapfre: esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Afrontamos esta nueva etapa con ilusión y con la ambición de acompañar a un proyecto deportivo que aspira a lo más alto en una temporada clave", afirmó el director de Marketing y Comunicación de Mapfre España, Fernando Garrido.

Por su parte, Jorge Martínez 'Aspar', CEO del Aspar Team, destacó que contar con "una compañía líder como Mapfre refuerza la solidez y la ambición de un proyecto deportivo" con el que quieren optar a todo. "Es una alegría poder volver a contar con Mapfre en la familia del Aspar Team porque nos permitirán continuar apostando por el talento de jóvenes pilotos con los que llegar a lo más alto", dijo.