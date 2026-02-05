David Muñoz: "El cambio fue mental, ahora sé que puedo luchar por el Mundial"

El piloto español de Moto3 David Muñoz posando para su patrocinador Pont Grup. - PONT GRUP

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 David Muñoz (KTM) que el cambio la temporada pasada "fue mental", después de cinco carreras sin puntuar en las primeras siete pruebas, pero ahora se ve capacitado para "luchas por el Mundial", porque quiere "llegar a Moto2 como campeón del mundo".

"La verdad es que ahora me encuentro bastante bien, después de muchos días difíciles para mí. He pasado por tres operaciones y la situación se ha complicado más de lo esperado", expresó el sevillano en una entrevista a su patrocinador Pont Grup sobre su lesión en el fémur.

Actualmente, Muñoz está "empezando a entrenar de nuevo", con "gimnasio, bicicleta y también moto". "Era importante volver a subirme a la moto antes de terminar el año. A partir de ahí, confío en que la evolución siga siendo positiva y en no tener más problemas para poder empezar la temporada en febrero en las mejores condiciones posibles", agregó.

Durante la pasada temporada, algunos tildaron a Muñoz de piloto agresivo y él reconoce que "en años anteriores" ha tenido "algunos errores con otros pilotos" de los que ha "intentado aprender". "Este año también he cometido algunos errores, pero lo de ser un piloto agresivo o de adelantar fuerte creo que es algo normal en todos los pilotos. Todos los que quieren ganar van a luchar por lo suyo", explicó.

"En una última vuelta, peleando por una victoria, si intentas adelantar y hay contacto, puede pasar que el otro piloto acabe fuera, es algo muy difícil de medir. Hay 25 ó 26 pilotos que quieren luchar por una carrera, y eso forma parte de la competición", señaló.

La temporada de 2025 arrancó con muchas dificultades para el sevillano, enlazando cinco ceros en las siete primeras carreras, aunque todo cambió en Aragón, donde logró el triunfo. "El cambio fue, sobre todo, a nivel mental. Esa mentalidad la fui trabajando durante las cinco primeras carreras, y la verdad que el mejor momento llegó en Aragón", relató.

"Allí me encontraba bastante fuerte, sabía que era un circuito que me gustaba mucho y, de hecho, antes del fin de semana ya dije que iba a ganar. Creo que eso también me dio un impulso extra para ir encadenando, poco a poco, carreras muy positivas para mí", añadió.

El español ha renovado con el Liqui Moly Dynavolt Intact GP, tras "dar un paso adelante". "Después de hacer buenas carreras, luchar por victorias y realizar un buen trabajo junto al equipo, me dieron la oportunidad de subir a Moto2", expresó.

"Yo quería dar el salto a Moto2 en 2026, pero finalmente los pilotos que ya estaban en la categoría se adelantaron y me ofrecieron seguir un año más en Moto3 y dos en Moto2, algo que acepté. Creo que después de la lesión, es importante para mí este año intentar luchar por el Mundial y saber que puedo conseguirlo, con el objetivo de llegar a Moto2 como campeón del mundo. Ojalá que así sea", deseó.

Sobre los rumores de unificar mecánicamente la categoría de Moto3, Muñoz afirmó que toda la parrilla ya está "bastante igualada". "Lo que más cambia es el equipo, la geometría de la moto y poco más. Tal y como se está haciendo actualmente, ya sea con Yamaha, KTM u Honda, personalmente creo que sería una opción válida y que para mí estaría bien", opinó el español, que desea para 2026 "empezar el año bien y, sobre todo, terminarlo bien".