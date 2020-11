Dovizioso se tomará un 2021 sabático

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Andrea Dovizioso tiene previsto no correr la temporada que viene en el Mundial de Motociclismo pese a recibir "varias ofertas" para ser probador de varios proyectos en la categoría de MotoGP, a la que volverá cuando encuentre uno acorde a la "ambición y pasión" que él tiene.

Dovizioso, de 34 años y campeón del mundo de 125cc en 2004, se tomará de este modo un descanso tras llevar en el campeonato desde 2001, con los últimos 13 años en la categoría 'reina' y desde 2013 en Ducati, marca con la que decidió no continuar tras rechazar su oferta de renovación.

"En los últimos meses, he recibido varias ofertas para trabajar como piloto de pruebas en el desarrollo de proyectos de MotoGP y estoy agradecido por la consideración recibida por los fabricantes. Sin embargo, he decidido no comprometerme con nadie y quedarme libre por ahora", señaló Dovizioso en su perfil oficial de 'Instagram'.

El de Forlimpopoli recordó que mantiene "una inmensa pasión por las carreras" y que todavía tiene "la ambición de competir y luchar para ganar". "Volveré a MotoGP tan pronto como encuentre un proyecto impulsado por la misma pasión y ambición que tengo y dentro de una organización que comparta mi mismos objetivos, valores y métodos de trabajo", añadió.

"Ahora, estoy centrado en terminar el Campeonato del Mundo de la mejor manera posible y ya he empezado a desarrollar algunos proyectos con mis socios", concluyó 'Dovi', a 45 puntos del español Joan Mir (Suzuki) en el Mundial y con opciones ya remotas de poder ser campeón.