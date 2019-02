Ezpeleta: "Nuestra piedra filosofal es haber permitido tener motos más iguales"

Publicado 27/02/2019 14:38:05 CET

El consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, recalcó que la "piedra filosofal" del Mundial de Motociclismo que organizan es el de haber "permitido tener motos más iguales" para aumentar la emoción de las carreras, sin olvidar "la calidad" de sus pilotos, "los mejores del mundo".

"El Mundial de Motociclismo es el más importante del mundo porque tenemos a los mejores pilotos del mundo. La principal propiedad del campeonato es la calidad de sus pilotos, no hay ni uno solo que no sea un experto en su trabajo y su profesión", admitió Ezpeleta este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

Además de los pilotos, otro de los aspectos más "importantes" del Mundial es contar con los "principales fabricantes de motos del mundo". "Hemos construido reglas que les ayudan. Cuando nos dijeron que no podrían construir motos de cuatro tiempos y pasamos de cilindrada a 1000 desde 500 cometimos un error, porque les dijimos que hicieran ellos una reglamentación y resultó ser carísima", remarcó.

"Pero tuvimos la suerte de darnos cuenta que vendría una crisis dura y fuimos cambiando las reglas, introduciendo una serie de normas técnicas. Hemos permitido que ahora las motos sean mucho más iguales, y eso es la piedra filosofal de nuestro campeonato", añadió al respecto

"Tenemos que hacer carreras competitivas en las que los pilotos sean los protagonistas. Para eso es necesario tener equipos privados y oficiales, los privados en condiciones peores, pero muy cercanos. Somos el principal patrocinador de los equipos privados, que tienen motos muy similares a las de los oficiales y eso nos permite que las carreras sean muy competitivas", agregó, resaltando que "viendo pilotos, motos, entrenos, va a ser un Mundial competido".

Esta temporada, entre los cambios, destaca el dúo del Repsol Honda formado por Marc Márquez y Jorge Lorenzo, que para Carmelo Ezpeleta no tienen por qué llevarse 'bien' ya que "tradicionalmente tu compañero de equipo es el principal enemigo".

"Ser amigo es complicado, se llevarán bien, pero no es necesario que sean amigos. Llevan mucho dedicándose a esto y son gente que ha sufrido mucho, y eso te hace ser egoísta y pensar que tienes que ganar a todos los demás. Es una obviedad, es difícil ser amigo del que te hace frenar más tarde", aseveró.

Del balear, con el que compartió mesa, destacó que es una "magnífica persona". "Ha superado condiciones muy difíciles, ha trabajado durísimo, y tiene el ánimo se seguir ganando, ese es el denominador común de todos nuestros pilotos", apuntó.

Ezpeleta también tuvo palabras para el fallecido Ángel Nieto, quien fue bueno en "cualquier categoría". "Le echo mucho de menos. Hizo todo lo posible porque el motociclismo creciera, no hubiéramos estado aquí sin él. Lo que más me gusta es cómo le consideraban todos los pilotos aunque no hubiera corrido en 500", puntualizó.

El directivo quiso destacar el gran nivel y talento de los pilotos españoles, producto principalmente del CEV. "En el único sitio dónde nos preguntamos cómo somos tan buenos es en España, podríamos creernos que somos buenos en alguna cosa", pidió. "En España se creó el CEV que se abrió a pilotos de todo el mundo y el 80 por ciento que hay hoy en el Mundial han corrido ahí. Todos los niños empiezan muy jóvenes y hasta el que llega a Moto3 tiene un historial muy grande, lo que demuestra que van a ser verdaderos profesionales", subrayó.

"SE DUDABA QUE UNA EMPRESA ESPAÑOLA PUDIESE ORGANIZAR EL MUNDIAL"

Otro aspecto que ve clave del campeonato es que su calendario ha podido internacionalizarse, aunque siga basándose en Europa, "igual que en la Fórmula 1". "Parece fácil, pero la Indy y la NASCAR no han sido capaces de convencer al resto del mundo para ir a otro sitio. Nosotros hemos sido capaces de ir al mundo y que el mundo considere que somos interesantes", afirmó satisfecho.

Ezpeleta habló también de la llegada de Dorna Sports al Mundial a principios de los 90. "Estamos orgullosos de ser una empresa española, la gente dudaba de que pudiéramos organizar el Mundial, pero lo pudimos hacer. En el 92 éramos 15 personas, hoy 400. Lo que ha cambiado es la importancia que tienen los pilotos en el campeonato, que siempre la han tenido y no siempre se les ha reconocido", indicó.

Dorna Sports entró en un momento "muy convulso" del campeonato, cuando los derechos de televisión de cada Gran Premio se vendían por separado y se produjo un cambio tras un acuerdo con la FIM que supuso una "controversia gorda" en 1991.

"Siempre hemos pensado que era muy importante tener la globalidad de la gestión del evento. Si queremos que el evento sea lo más importante en conexión con los pilotos es importante que todo dependa de Dorna", reconoció, aclarando que ninguna regla se cambia si la FIM y Dorna no están "de acuerdo". Para ello, se creó la Grand Prix Comission que desde que se puso en marcha "todas sus decisiones han sido tomadas por unanimidad".

Este año, la temporada la retransmitirá la OTT DAZN, con quien tendrán "mejor cobertura" de la que han tenido hasta ahora. "Nosotros tuvimos la suerte de ser interesante para TVE, luego tuvimos la suerte de estar en Mediaset, recibiendo un dinero importante para que las cuentas salieran adelante, y a Movistar le agradezco horrores llegar a dónde hemos llegado. Pero DAZN nos ha permitido seguir teniendo el nivel de ingresos que necesitamos", comentó.

"Me siento gratificado con que hayamos conseguido que el motociclismo, que no es lo que era en el 92, sea un deporte para que se apostara por él y tenemos que hacer que sea interesante en el mundo. Esto permite que nos autofinanciemos, dependemos mucho menos de lo que hacemos fuera. Este desayuno no se hubiera hecho en el año 92", advirtió, confesando que Márquez, Lorenzo o Maverick Viñales son más reconocidos en la actualidad de lo que pudo serlo Alex Crivillé en 1999 cuando hizo historia para el motociclismo español con el título de 500cc.

Por otro lado, sobre la nueva competición de MotoE para motos eléctricas, la ve "complementaria a las demás categorías", mientras que celebró el "resultado espectacular" del campeonato de e-Sports. "Algunos pilotos son expertos en eso, yo no lo soy, pero creo que hay que estar en este tema, tiene mucho crecimiento y futuro", declaró.

Por último, agradeció a Repsol ser "uno de los patrocinadores más importantes del campeonato". "Hace 25 años entró en el campeonato de motos, en unas condiciones complicadas y en ese momento lo que molaba era la Fórmula 1. Fuimos capaces de poner en contacto a Repsol y Honda, que sabía poco de Repsol y pensaban que era una empresa de crema solar porque habían cambiado el logo. Ha sido un matrimonio fructífero, con unos resultados que ningún otro equipo ha tenido en el campeonato del mundo", concluyó.