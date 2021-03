Ezpeleta: "Vacunarnos en Catar nos permite tener un Mundial mucho más seguro"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, dio las gracias este miércoles al Gobierno de Catar por haber facilitado la vacunación a la familia del Mundial que está en el país y remarcó que les va a permitir "tener un campeonato más seguro", aunque advirtió que la decisión de que vuelva el público a los circuitos es una cuestión de estos y las autoridades.

"Quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno de Catar que cuando vio que íbamos a estar cinco semanas allí nos ofreció la posibilidad, de forma voluntaria y porque allí el ritmo de vacunación va muy bien, de que todos fuéramos vacunados", remarcó Ezpeleta durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por DAZN, Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Liberbank.

El directivo indicó que esta acción "no va a tener impacto" en el país, pero que "va a servir para el resto de año". "Nos ha permitido tener un Mundial mucho más seguro", añadió el catalán, que tampoco olvida que también consiguen que su parte de vacunación "vaya para otra gente" en los respectivos países.

"Gran parte del 'paddock' va a estar vacunado tras la segunda carrera y entonces sabremos cuanta gente tenemos vacunada para decírselo a los países a los que vayamos", prosiguió Ezpeleta, que cree que "cada uno puede forma de opinar libremente" sobre esta vacunación ante ciertas críticas en la opinión pública.

Lo que tiene claro es que "la vacunación mejora las condiciones de salud de un grupo de gente que viaja alrededor del mundo y que podría ser contaminante". "Si las hubiéramos tenido antes, Fausto Gresini estaría con nosotros", subrayó en relación al fallecimiento del expiloto y dueño del Team Gresini tras no poder superar el coronavirus.

También aclaró que "en ningún caso se puede obligar" a vacunarse a quien no quiera. "No sé quien se ha vacunado y quien no, pero creo que es lógico hacer lo que sea posible mientras que sea de una forma correcta. El deporte es mucho más que unos señores corriendo, es ilusión. Cuando el fútbol volvió, a mucha gente le cambió la vida el poder ver a su equipo. El deporte tiene una función social extraordinaria y es un bien social", expresó.

De todos modos, Ezpeleta desconoce si podrán tener público porque no depende de ellos. "Vamos Gran Premio a Gran Premio", señaló con una sonrisa emulando el 'partido a partido' del fútbol. "No sabemos, la verdad, y no queremos dar falsas esperanzas. Cada organizador está en contacto con sus gobiernos y son los que deciden. La 'burbuja' del Mundial y el público en los circuitos no tienen nada que ver, pero yo no quiero forzar a nadie, el que presiona es el organizador local", sentenció.

553526.1.260.149.20210317115257