Fermín Aldeguer no correrá en Assen tras fracturarse una vértebra en su caída del viernes

Fermín Aldeguer - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fermín Aldeguer (Ducati) no correrá lo que resta de fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos, décima cita del Mundial de motociclismo, después de ser declarado no apto por una fractura en la vértebra que se produjo en una caída sufrida el viernes.

El piloto murciano, de 21 años, fue examinado el sábado por la mañana por el director del centro médico, Ángel Charte, y fue declarado no apto para competir. Según ha desvelado su equipo, el BK8 Gresini Racing MotoGP, fruto de su caída del viernes, sufre una fractura en la vértebra T7 que será evaluada durante los próximos días.

En cambio, su compañero de equipo, Alex Márquez, sí fue declarado apto este mismo sábado, ya que no sufre fracturas después de irse al suelo también durante la jornada del viernes.