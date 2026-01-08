Fermín Aldeguer sufre una fractura en el fémur durante un entrenamiento en Valencia

Archivo - El piloto español Fermín Aldeguer (Ducati), en el GP de Francia 2025. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fermín Aldeguer (Ducati) sufrió este jueves una fractura en la diáfisis del fémur izquierdo mientras realizaba un entrenamiento en Valencia, por lo que es duda su presencia en los test de pretemporada de MotoGP en Sepang (Malasia), que arrancan el próximo 3 de febrero.

"Fermín Aldeguer sufrió una fractura en la diáfisis del fémur izquierdo durante un entrenamiento en Valencia y será operado mañana en Barcelona", escribió el equipo Gresini Racing en sus redes sociales sobre el estado físico del murciano.

Aldeguer, 'rookie' del año 2025 en la categoría reina, afronta ahora una carrera contrarreloj para llegar al primer test en Sepang, los días 3, 4 y 5 de febrero, debido a esta grave lesión en el fémur antes de la nueva temporada de MotoGP.