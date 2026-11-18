BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Honda) continúa con su proceso de recuperación en casa tras sufrir un repunte de sus síntomas físicos durante el Gran Premio de Malasia y tampoco podrá disputar este fin de semana el Gran Premio de Portugal, penúltima cita del Mundial que se celebra en el circuito de Portimao y en la que volverá a ser sustituido por el británico Jake Dixon, según ha confirmado este miércoles el equipo Honda HRC Castrol.

Mir, que ya se perdió la anterior prueba en Catar y se ha sometido a intensas pruebas médicas junto a su programa de rehabilitación, sigue el consejo de los facultativos con el objetivo de reaparecer en la cita final de Valencia para despedir su etapa como piloto oficial de la marca japonesa, lo que abre de nuevo la puerta al habitual corredor del Mundial de 'Superbikes'.

"Es un enorme honor que HRC me vuelva a dar esta oportunidad y, al igual que hicimos en Catar, quiero aprovecharla al máximo. Estaba entusiasmado tras el último Gran Premio, pero será importante mantener la calma y afrontar Portugal de una manera similar", ha asegurado Dixon en declaraciones facilitadas por la escudería, en las que ha añadido que tras su debut ya entiende mejor la Honda RC213V y que su objetivo junto a su compañero Luca Marini consiste en "estar lo más cerca posible del resto de pilotos de Honda y ser más rápido en cada sesión".

Dixon, de 30 años, llega avalado por su positivo estreno en la categoría reina la pasada semana en el circuito de Lusail, donde asumió en solitario la representación oficial de la firma japonesa el domingo después de que Marini causase baja tras el 'warm up' por sus problemas físicos y en una carrera en la que el británico partió decimoquinto en parrilla y cruzó la meta en decimocuarta posición para sumar sus dos primeros puntos mundialistas.