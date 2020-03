Joan Mir: "El accidente de Brno me mostró el valor que tiene estar sano"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Suzuki) reconoce que el accidente que sufrió el año pasado y que le tuvo varias carreras del Mundial apartado le "mostró el valor que tiene estar sano y por ello está actualmente tranquilo pese al retraso en el inicio de la temporada 2020 por la pandemia del coronavirus.

"Por ahora no me ha afectado en absoluto, excepto por la cancelación de la primera carrera, los aplazamientos y la preocupación que genera. Tenemos que tener muy claro que la salud es más importante que cualquier otra cosa. También tengo la reciente experiencia del accidente del año pasado en Brno que me enseñó mucho y me mostró el valor que tiene estar sano, porque sin salud no tenemos nada y es más importante que la fama, el dinero o cualquier otra cosa secundaria", señala Mir en una entrevista a 'motogp.com' publicada este miércoles.

El balear reconoció que no le resultó "fácil" cuando se canceló el Gran Premio de Catar. "Estaba muy concentrado en el inicio de la temporada y es difícil gestionar tu cabeza cuando de repente te dicen que no puedes hacer lo que más amas en la vida, pero entonces te das cuenta rápidamente de la gravedad de la situación y te calmas", comenta.

En este sentido, sabe que "la paciencia es muy importante". "Sólo tienes que entrar en una buena rutina que te permita ser lo más fuerte posible, tanto mental como físicamente", añade el español, que se sintió "muy extraño" mientras veía como sí podían correr los pilotos de Moto3 y Moto2.

Después se han aplazado muchas más carreras, pero Mir intenta "no pensar demasiado en los cambios del calendario". "No hay nada decidido todavía, las cosas parecen cambiar de un día para otro, y la evolución del virus parece empeorar. Sé que Dorna está haciendo un gran trabajo, confío en su gestión de la situación, y espero que esto termine lo antes posible y podamos retomar nuestra vida normal y volver a subir a las motos y a la pista", subraya.

Además, la organización del campeonato ha decidido pasar varias carreras al tramo final del calendario lo que provocará, si se disputa, "un final de temporada difícil". "Tendremos que aprovechar al máximo cada carrera, con poco tiempo para descansar entre ellas, y será especialmente difícil desde el punto de vista mental. Físicamente podemos manejarlo todo, pero mentalmente nos pondrá a todos a prueba", indica el campeón del mundo de Moto3 de 2017.

"SIGO ENTRENANDO DURO Y TRABAJANDO EN MI FÍSICO"

De momento, y pese a este parón, Mir no ha hecho "ningún cambio, excepto no entrenar con una moto". "Sigo entrenando duro y trabajando en mi físico. También es una oportunidad para mejorar mi capacidad física y mental y tomarme tiempo para trabajar en ello", admite. "Es evidente que los pilotos no podemos entrenar como antes porque tenemos limitaciones y restricciones. No podemos entrenar en moto, pero trato de entrenar en casa en un mini-gimnasio que tengo. Trato de afrontarlo día a día con la mayor paciencia posible", añade.

Por otro lado, el de Suzuki confiesa estar "extremadamente sorprendido por la evolución del virus en todo el mundo y todo el daño que está causando a miles de familias". "Es triste y una gran pena lo que todos estamos pasando. Todo lo que podemos hacer es mantenernos fuertes y unidos", solicita.

"Veo las noticias para tratar de entender la situación un poco más, pero prefiero no obsesionarme y sigo todo con cuidado y confío en los expertos porque creo que tomarán las mejores decisiones para todos", sentencia.