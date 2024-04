Joan Mir: "Las condiciones no eran fáciles, con algunas zonas mojadas aún en pista"

36 MIR Joan (spa), Repsol Honda Team, Honda RC213V, action during the 2024 MotoGP Estrella Galicia 0,0 de Espana on Circuito de Jerez - Ángel Nieto from April 26 to 28 , 2024 in Jerez, Spain - Photo Studio Milagro / DPPI

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Repsol Honda) ha dicho este sábado que "las condiciones no eran fáciles" durante las sesiones de clasificación ni durante el Sprint de MotoGP en el Gran Premio de España, cuarta prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo, debido a "algunas zonas mojadas aún en pista".

"Hoy me he sentido mucho mejor con la moto y he pilotado bien. Las condiciones no eran fáciles, con algunas zonas mojadas aún en pista, y la carrera ha sido caótica", declaró al equipo de prensa de Repsol Honda desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

"He hecho una gran salida y he adelantado a un par de pilotos, separándome del grupo que tenía detrás y he estado con Raúl Fernández la mayor parte de la carrera. Luego he tenido un contacto con Marc Márquez y he perdido tres o cuatro posiciones", añadió Mir.

Por último, recordó que "el año pasado hubo un incidente similar" entre el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y él mismo, y que recibió "una doble 'long lap penalty' en la siguiente carrera" a causa de dicho percance.