Jorge Martín: "Hay que conseguir acercarse un pelín"

El piloto español Jorge Martín (Del Conca Gresini), pese a conseguir este sábado la 'pole position' en la categoría de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña, ha afirmado que debe "conseguir acercarse un pelín más" a los tiempos que él mismo y su equipo esperaban sobre el circuito de Silverstone.

"La moto ayer iba muy mal y hoy parece que nos estamos acercando, con todos estos baches. Y del crono, pensaba que no íbamos a salir más; pero he visto que se ha secado rápido. En la última vuelta, he peleado todo. Hay que conseguir acercarse un pelín más mañana", dijo Martín ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Estoy contento. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Ayer fue muy complicado, tenía mucho dolor. Pero bueno, estoy tomando bastantes cosas, voy medio drogado... pero ya digo que muy contento", bromeó el piloto madrileño tras una jornada condicionada por la intermitente lluvia.

Por último, valoró su rivalidad con el italiano Bezzecchi. "Creo que me está buscando, lleva desde ayer buscándome y se quejaba un poco. Hoy me he quejado yo porque está siempre detrás mía [sic] intentando que no tire o... no sé qué intenta, la verdad. Pero me ha salido mejor a mí, así que da igual", concluyó Martín.