Lorenzo, Crivillé, Pedrosa, Pons, Aspar e hijos de Nieto estarán en la Gala por el 40 aniversario del Circuito de Jerez

Archivo - El expiloto Jorge Lorenzo será uno de los homenajeados en la gala por el 40 aniversario del Circuito de Jerez. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los expilotos Jorge Lorenzo, Álex Crivilé, Dani Pedrosa, Sito Pons, Jorge Martínez 'Aspar' y los hijos de Ángel Nieto estarán presentes, entre otros, en la Gala por el 40 aniversario del circuito de Jerez, que tendrá lugar el 22 de abril, a partir de las 18:30 horas, en el Teatro Villamarta de la localidad gaditana.

Este evento cerrará el programa de actos por la celebración de las cuatro décadas del trazado andaluz días antes de que se dispute, del 24 al 26 de abril, el Gran Premio de España del Mundial de MotoGP en la 'Catedral'.

Estos pilotos legendarios, representantes de las distintas administraciones, federaciones, personalidades del mundo del motor y de la sociedad jerezana que más han contribuido a los 40 históricos años del trazado jerezano serán galardonados en la gala.

Entre ellos, se distinguirán a las leyendas que tienen curvas en el trazado de Andalucía: Ángel Nieto (recogido por sus hijos), Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Sito Pons, Jorge Martínez 'Aspar', Carmelo Ezpeleta, Ayrton Senna (recogido por su ingeniero de confianza, Jo Ramírez), Ferrari y 'Peluqui' (recogido por su hijo Antonio).

Entre las grandes figuras que han promocionado a nivel mundial el circuito de Jerez destacan los galardones a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Luis Pérez Sala, José Antonio Rueda, Marcos Ramírez y Carlos Checa. Del mismo modo, serán reconocidos Pedro Pacheco, visionario impulsor del Circuito de Jerez, así como instituciones como el Ayuntamiento de Jerez, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz.

El trazado jerezano rendirá tributo a su 'motor humano', personificado en figuras como Pablo Fernández, María Escribano y Alfredo Franco, que desarrollaron toda su labor profesional en estas instalaciones. Estos profesionales representarán a todos los trabajadores que han pasado por las instalaciones desde su fundación.

También contarán con este galardón los directores del circuito a lo largo de todos estos años como José Ramón Garcia, Juan Álvarez, Juan Baquero, Cornelio Vela y Cayetano Gómez.

Recibirán también su galardón 'los altavoces' del protagonismo y difusión alcanzado por el Circuito de Jerez, en la figura de Jesús Benítez, Álvaro Rivero, Diario de Jerez, Canal Sur, Makoto Hirano y las federaciones que han dado su soporte permanente: FIM, FIA, RFME, RFEdA, FAA, FAM e IRTA.

Los aficionados también tendrán su protagonismo en esta gala, subiendo al escenario una importante representación para un momento muy emotivo. Por los límites de aforo del Teatro Villamarta, se habilitará una pantalla en el exterior para seguir el evento, complementada por un 'DJ y un 'Photocall' donde interactuar con los protagonistas.

Aunque la primera carrera se celebró en diciembre de 1985, el Circuito de Jerez fue inaugurado oficialmente al año siguiente, el 13 de abril de 1986, con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1.