Lorenzo: "He recibido una llamada de Márquez interesándose por mi estado, le honra"

Publicado 24/09/2018 21:56:37 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha desvelado que Marc Márquez (Repsol Honda), al que el domingo culpó de su caída durante el Gran Premio de Aragón, le llamó este lunes para interesarse por su "estado", y ha afirmado que eso "le honra".

"Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Márquez interesándose por mi estado, cosa que le honra", escribió en su cuenta de la red social Twitter, donde contestó a una acusación de uno aficionado.

Durante la carrera, el balear se fue al suelo después de que Márquez le adelantase en la primera curva de la primera vuelta de la prueba en Alcañiz; después de que el catalán le cerrase el paso, Lorenzo saltó por los aires y se golpeó con su propia moto. La caída le provocó una luxación del metatarso del primer dedo del pie derecho.

Este lunes, Lorenzo se mostró molesto después de que un aficionado afirmase que el accidente no había sido culpa del de Cervera. "Si buscas declaraciones pasadas encontrarás una gran cantidad de noticias donde admito error propio, al igual que habéis podido comprobar que no me 'muerdo la lengua' cuando creo que la culpa es de otro piloto o persona", indicó.

Así, volvió a relatar la acción. "Marc frena 20 metros más tarde que los demás y por eso se va a lo verde. Cuando decido entrar en la curva me encuentro sin esperarlo con su moto y no puedo hacer otra cosa que irme fuera a la zona sucia con él. Si miras el vídeo de la cámara 'onboard' verás la velocidad con la que deja atrás a los demás yendo muy por el interior. Una frenada descontrolada donde era imposible parar la moto sin salirse de pista (como ocurrió)", manifestó.

"Soy consciente que desde fuera parece que es mi error, ya que no nos tocamos y yo también me voy largo. Pero yo me voy largo a consecuencia de su frenada al límite inesperada para mí; si no, hubiese salido de la curva, como en las anteriores ocho ediciones del Gran Premio. Mi conclusión es que yo no me hubiera caído sin esa frenada 'al limite' de Marc, al igual que tampoco lo hubiera hecho de abrir menos gas o si hubiera decidido levantar la moto e irme recto", concluyó.