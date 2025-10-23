Manu González intenta frenar la remontada de Moreira en Sepang

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Malasia de motociclismo, vigésima cita del campeonato, llega este fin de semana al circuito de Sepang con el foco puesto en Moto2, única categoría en la que todavía no hay campeón y en la que sigue la lucha, mientras que en MotoGP la noticia es que el vigente campeón, el lesionado Marc Márquez, no solo no estará en Malasia sino que se perderá ya lo que resta de Mundial.

En Moto2, de momento, el liderato sigue siendo para el español Manu González (Kalex), si bien no está en su mejor momento y está viendo cada vez más cerca al brasileño Diogo Moreira (Kalex), cuya remontada le sitúa ya a tan sólo 2 puntos del liderato con todavía tres carreras en juego.

González no está entre los dos primeros clasificados de un Gran Premio desde su victoria en Mugello (Italia) en junio. Sí fue tercero en Hungría, en agosto, pero no subir con más regularidad al podio ha hecho que su colchón, que llegó a ser mucho mayor, se haya reducido tanto que, de hecho, ya no existe tal colchón. Porque 2 puntos no son nada.

En la anterior carrera de Phillip Island, en el Gran Premio de Australia, el único de los aspirantes al título que subió al podio fue el brasileño Moreira, tercero por detrás de David Alonso y del ganador Senna Agius. Y es que el carioca está ilusionado y engrandecido viendo que su intento de asaltar el liderato está dando sus frutos.

Pero Sepang tiene mucho peso en esta historia. Y que el Mundial en la categoría intermedia está más abierto y vivo que nunca, porque además el también español Arón Canet (Kalex) está tercero a 35 puntos de González, el belga Barry Baltus a 42 e incluso, aunque pocas, tendría opciones de victoria el británico Jake Dixon, a 57 unidades del liderato con 75 puntos en juego.

Mientras, en MotoGP, poco hay en juego. Quizá la lucha por el subcampeonato y el morbo de ver si Pedro Acosta (KTM) puede apartar de la cuarta plaza a un Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) que en Australia volvió a hacer un '0', confirmando los muchos problemas que está teniendo esta temporada.

Con el campeón Marc Márquez (Ducati) ausente, ya por lo que resta de campeonato para recuperarse de la lesión en su hombro derecho que se produjo en el Gran Premio de Indonesia y por la que fue operado la semana pasada, la emoción está en saber si su hermano Álex Márquez (Ducati) puede volver al podio y amarrar alguna victoria más que le de el subcampeonato, para lo que le hace falta sumar 14 puntos. En Malasia lo tiene a tiro.

Por detrás está el italiano Marco Bezzecchi, que está sacando lo mejor de la Aprilia pese a estar a 263 puntos del mayor de los Márquez y a 97 del menor de los de Cervera, al que poco a poco está recortando la diferencia de puntos entre ambos. Y el morbo, la chispa, está en ver si Bagnaia puede mostrar su mejor cara, la del triunfo doble en Japón, o vuelve a los '0' de las últimas citas, porque el español Acosta, segundo en Indonesia, le pista los talones (está a 41 puntos).

Y en Moto3 también está todo decidido porque el campeón de la categoría pequeña, el español José Antonio Rueda, viene celebrando su éxito total con victorias, como la lograda en Phillip Island, así que la lucha está en el subcampeonato, entre los también españoles Ángel Piqueras y Máximo Quiles, separados por apenas 3 puntos, aunque David Muñoz está a 34 puntos del segundo puesto.