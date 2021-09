Marc Márquez: "Cuando disfrute sobre la moto seré más competitivo"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) confesó que todavía no está "disfrutando" cuando pilota por las molestias en el hombro y que hasta que no lo haga no podrá ser "más competitivo", y aseguró que este fin de semana en el Gran Premio de San Marino deberían volver a su "situación real" tras finalizar segundo en MotorLand Aragón.

"Ahora estoy compitiendo y trato de dar el máximo y dar mi mejor nivel, pero no estoy disfrutando, disfruto un par de vueltas en algunas curvas, pero cuando sientes dolor no disfrutas. Ya estoy empezando a disfrutar en algunos momentos y el objetivo es disfrutar más porque cuando disfrute sobre la moto seré más competitivo", subrayó Márquez en la rueda de prensa oficial de la decimocuarta cita del calendario.

El de Cervera descartó que tenga pensado algún tratamiento en el hombro. "Por el momento, el plan es tratar de entender como mejorar en las últimas carreras. Después de Austin tendré dos semanas y trataré de trabajar en casa y de dar un paso adelante porque ahora llego de un circuito y tengo que descansar tres días porque si no me duele. Y luego tengo que entrenar y luego ir volando a otro circuito, y esa no es la forma en la que trabajaba en el pasado. El Plan A es trabajar en mi mismo", advirtió.

El ocho veces campeón del mundo llega al circuito Marco Simoncelli tras "un gran fin de semana" en el Gran Premio de Aragón donde el "volver al podio" le ha dado "una motivación adicional para continuar progresando".

"Pero es cierto que aquí volveremos a nuestra situación real, que ahora no está muy alejada de los pilotos punteros, pero aún estamos lejos porque sigo sin pilotar como quiero. En el primer entrenamiento libre tengo que entender lo que puedo conseguir, pero el objetivo es estar cerca de los de delante", añadió.

Por último, Márquez celebró que tras esta carrera tengan dos jornadas de test el martes y el miércoles donde introducirán "nuevas ideas y elementos para la nueva temporada", aunque seguirán pilotando sobre "un prototipo que siempre está en constante evolución".

"Tenemos que trabajar en la moto y yo en mis habilidades y mi rendimiento porque si mejoramos en ambos lados podemos luchar por el campeonato, pero si dificultades en alguno, seguiremos con los problemas", sentenció el español.