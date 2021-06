Marc Márquez: "Mi cuerpo se siente mejor"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) valoró la mejoría física que siente "en comparación con las últimas carreras", de cara al Gran Premio de Catalunya este fin de semana, después de ser decimoquinto en la jornada de entrenamientos libres.

"He luchado un poco hoy, como todos los viernes. En la FP2 me he sentido un poco mejor y mañana el objetivo es dar un paso más. Estamos aquí intentando entender la forma en la que mejorar, paso a paso y dando vueltas al circuito", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo después del viernes en Montmeló.

"Hay un par de puntos en la pista en los que necesito trabajar para ajustar mi posición, pero en comparación con las últimas carreras mi cuerpo se siente mejor. El trabajo realizado en la curva 10 es muy bueno; es una curva más natural y más cercana a lo que representa el resto del circuito. Creo que es un buen lugar para adelantar en las últimas vueltas", añadió.