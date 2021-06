Marc Márquez: "Mi cuerpo sintió la caída de ayer"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) explicó que su sesión cronometrada de este sábado estuvo marcada por la caída del día anterior, por lo que no pudo "pilotar como quería" y tendrá que salir vigésimo en el Gran Premio de Países Bajos.

"Mi cuerpo estaba sintiendo la caída de ayer y al final ha provocado que todo fuera más difícil. La mañana ha empezado bien, me he sentido bien y luego en la clasificación las sensaciones con el primer neumático no han sido tan buenas, pero me he sentido mejor con el segundo", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que viene de ganar en Alemania, celebró la mejora con la tracción pero señaló los problemas para sentirse cómodo. "No he podido terminar la vuelta lanzada, esto puede pasar en la clasificación cuando estás apretando, he perdido la rueda delantera y me he caído. Realmente no estaba pilotando como quería hoy. Mañana será difícil; 20º no es nuestra posición en absoluto", dijo.

"Empezar tan atrás será complicado, pero haremos lo que podamos y aprenderemos tanto como sea posible. También tengo que agradecer a Honda su rápido trabajo, después de que ayer trajeron una solución a nuestras preocupaciones de control de tracción hoy y ha ayudado. Esto es Honda", terminó.