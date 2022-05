Marc Márquez: "Estoy deseando volver a ver a todo el mundo pronto"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró orgulloso de su Top 10 este domingo en el Gran Premio de Italia, donde pronto comenzó a tener "problemas físicos", pensando ya en su nueva intervención y en volver más fuerte.

"Ha sido una carrera dura, como esperábamos. Lo he dado todo en las primeras siete vueltas para ver si tenía la velocidad de los pilotos de delante y nuestro ritmo no era malo, pero luego he empezado a tener problemas físicos", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que el sábado anunció que volverá a pasar por quirófano por su lesión en el húmero a inicios del Mundial de 2020, confió en poder competir como no lo estaba haciendo por el dolor. "He mantenido la calma, he rodado con un ritmo cómodo y he trabajado para entender dónde perdíamos en comparación con otras motos. El objetivo era hacer comentarios constructivos al equipo", afirmó.

"Ahora tenemos la 'carrera' más importante de la temporada la próxima semana. Ha sido difícil concentrarse porque sé que la próxima semana es muy importante para mí, pero estoy orgulloso de haber hecho esta carrera. Estoy deseando volver a ver a todo el mundo pronto", terminó.