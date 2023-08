Marc Márquez: "Es importante que todos en Honda entiendan que la situación es crítica"

"No he ganado nunca en Austria y no creo que vaya a ser este año"



El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) apuntó que para el Gran Premio de Austria mantiene el enfoque de hace dos semanas en Silverstone, recuperando "confianza" y trabajando en la base sobre todo pensando en el proyecto de 2024, sin olvidar que "la situación es crítica".

"Austria es uno de los circuitos donde no he ganado nunca y no creo que vaya a ser este año el que gane. En cualquier caso, vamos a tratar de abordarlo con un perfil bajo tratando de entender cuál es nuestro nivel el viernes e ir avanzando con el fin de semana", afirmó este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio.

El de Cervera insistió en el tiempo que tuvo en verano para pensar y en Austria seguirá sin arriesgar más allá de la cuenta. "Es un enfoque difícil pero es fácil de entender. En el parón por verano me había roto tres huesos y un ligamento, con lo cual es fácil de entender que había que cambiar el enfoque en Silverstone", dijo.

"Me centré en encontrar el límite de nuestro paquete técnico. En algunos puntos se asumen riesgos pero mi objetivo pasaba por terminar sin caídas. Lo hice salvo el domingo por un lance de carrera. He podido reconstruir la confianza, este es de nuevo el objetivo", añadió.

Con todo y ese ir poco a poco, el ocho veces campeón del mundo dejó claro que no se van a detener. "Estoy trabajando, Honda está trabajando, para mejorar. Mañana probaré el nuevo paquete aerodinámico y vamos a ver si paso a paso somos capaces de ir mejorando décima a décima", afirmó.

Por otro lado, Márquez fue preguntado por la intención de Honda de invertir más dinero y más ingenieros. "Es importante y es el primer paso, tener el compromiso que lanzan desde Honda. Siempre han mantenido el mismo compromiso. Es importante que todos entiendan que la situación es crítica, que tenemos que cambiar algo de manera conjunta. Digo 'nosotros' porque me siento parte de este proyecto y quiero lo mejor para este proyecto", confesó.

Además, el de Honda se refirió a sus recientes alabanzas hacia KTM. "Todos los fabricantes tienen la misma ambición, pero parece que en los últimos años los fabricantes europeos han sido más rápidos en desarrollar las motos. Yo no soy ingeniero, no sé por qué, pero en KTM están en modo agresivo para encontrar lo mejor para su proyecto", explicó.

Por último, un Márquez que se ve en Honda en 2024 pidió no pensar ya en 2025 y valoró, como hace dos semanas, su estabilidad personal como clave para apoyar su complicado momento profesional. "La generación de ahora se casa a los 25, antes a los 35, yo tengo 30 y llevo 10 años soltero. Ahora tengo novia, tengo estabilidad. A nivel personal me siento muy bien, me está ayudando mucho en vida profesional", terminó.