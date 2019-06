Marc Márquez: "Llegamos a Assen con algunas dudas"

Actualizado 27/06/2019 17:48:34 CET

El piloto español y líder de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido este jueves que llega a Assen, para la disputa este fin de semana del Gran Premio de Holanda, con "algunas dudas" que espera resolver en un trazado en el que cree que serán favoritas las Yamaha o las Suzuki.

"Llegamos aquí con algunas dudas, esta es una carrera que normalmente nos suele costar y Yamaha y Suzuki pilotaron muy bien aquí en el pasado. En Barcelona tuvimos ritmo, dominamos la carrera, fue la mejor carrera de cara al espectáculo, y la ganamos", celebró Márquez en rueda de prensa.

"Más allá de los 25 puntos que nos llevamos de Barcelona, lo mejor fue tener el ritmo, y vamos a intentar encontrarlo este fin de semana. Es un trazado muy bonito, sobre todo el tercer y cuarto sector, y vamos a tratar de encontrar el mejor rendimiento", ahondó.

De todos modos, pese a ser líder sólido, el de Cervera quiere tener prudencia. "Sólo estamos en la octava carrera, nos quedan doce. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de esta temporada, estamos tratando de gestionar las distintas situaciones de la mejor manera. Sabemos que llegarán algunas carreras en las que nos costará", auguró.

Eso sí, en el último test en Barcelona tras el Gran Premio de Catalunya logró probar cosas que podría poner en liza en Assen. "Hemos hecho buenos test en Montmeló y hay cosas a probar en trazados distintos, y luego tendremos que ir a Alemania, antes de la pausa de verano. Estaría muy bien marcharse de vacaciones de la mejor manera", manifestó.

Parece tener claro, no obstante, que no utilizará las mejoras que Honda pueda darle a su compañero Jorge Lorenzo, como un nuevo carenado. "Sé que está probando muchas cosas distintas, Honda le está dando todo el apoyo, pero me concentro en mi 'box'. A lo mejor es el mismo carenado que probé en Montmeló en el test, pero voy a continuar con mi base", apuntó.

"La mejor carrera de la temporada por el momento ha sido Argentina, fue una muy buena carrera, pero en Jerez estaba delante de mi gente, con la gorra con el '93', así que me quedaría con Jerez", señaló sobre su mejor actuación en lo que va de Mundial.