Marc Márquez: "Me he quedado un poco atascado detrás de Zarco y no he podido pasarle"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) lamentó haberse "quedado un poco atascado" este sábado detrás del francés Johann Zarco (Ducati) y "no" haber "podido pasarle" durante el Sprint de MotoGP en el Gran Premio de Catar, decimonovena y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo.

"Hemos empezado muy bien la carrera y hemos hecho una buena primera vuelta. Por desgracia, poco después he tenido un incidente con Binder, son cosas que pasan. Luego me he quedado un poco atascado detrás de Zarco y no he podido pasarle, lo que nos ha limitado", declaró Márquez a los medios oficiales del equipo Repsol Honda.

"Hacia el final de la carrera me he ido largo en la curva 1 y he tenido un contacto con Raúl Fernández. En un circuito como Catar, pueden pasar estas cosas porque cuando te sales un poco de la trazada es muy resbaladizo", concluyó el piloto de Cervera, undécimo en la línea de meta.

Su compañero Joan Mir tuvo peor suerte. "Hoy ha sido un día muy duro y obviamente no podemos estar contentos con el resultado. Hay algunas cosas que tenemos que revisar a fondo para entender mejor nuestra situación de cara a la carrera de mañana", comentó al respecto.

"Esperaba más de hoy, porque parecía que habíamos encontrado la dirección a seguir el viernes. Mañana tenemos otra oportunidad, así que vamos a ver qué es posible", finalizó Mir, que acabó decimonoveno ese Sprint en Losail.