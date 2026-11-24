El piloto de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en una entrevista con Estrella Galicia 0,0. - ESTRELLA GALICIA 0,0
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El piloto de MotoGP Marc Márquez (Ducati), recientemente proclamado campeón del mundo de la categoría reina de 2026, defendió que no rendirse "nunca siempre ha sido marca de la casa", porque "siempre que matemáticamente haya posibilidades, 'imposible' no entra" en su cabeza, después de remontar 102 puntos durante el curso para hacerse con el título.
"Siempre que matemáticamente haya posibilidades, 'imposible' no entra en la cabeza de un atleta, pero sí que hubo un momento durante la temporada, sobre todo en Le Mans, en que lo veía muy, muy difícil. De mi entorno y de mi equipo, yo era el que menos confiaba en conseguir este título, pero creo que también eso me dio la tranquilidad necesaria para volver de la lesión para empezar las carreras con más tranquilidad", relató el de Cervera en una entrevista a su patrocinador Estrella Galicia 0,0.
Para Márquez, "hubo un punto de inflexión en las carreras de Hungría y Brno", donde logró dos triunfos, y eso le dio "las 'alitas pequeñas' para, poquito a poquito, reforzarlas durante las siguientes carreras y seguir remontando puntos". "Pero estaba 102 puntos detrás del líder, algo que nunca había pasado y yo, personalmente, nunca había podido remontar tantos puntos", agregó.
"Evidentemente ha sido una temporada, sobre todo, de adaptación. Empecé la temporada tirando de instinto, como había pilotado toda mi carrera deportiva y tantas veces me había llevado a saborear la gloria pero ese instinto, a veces, me ha traicionado y vi que este año no funcionaba", dijo.
Entonces, "fueron claves la caída y el test de Jerez", porque ahí vio que "algo estaba pasando en el brazo". "La operación para liberar el nervio me ayudó mucho a pilotar con seguridad, y luego fue un proceso de adaptación para intentar entender lo que podía hacer en cada situación. El no rendirme nunca siempre ha sido marca de la casa", reconoció.
"Poco a poco, cuando ves que te vas acercando y que tú vas ganando y los otros van fallando, eso te va dando impulso y los resultados te van generando esa ambición otra vez. Siempre he pilotado de corazón y este año he pilotado totalmente de cabeza. Creo que los resultados han camuflado lo que he sufrido. Había veces en que ganaba y no me salía a sonreír, pero era por el sufrimiento que había tenido durante la carrera y el dolor, y no me salía expresarme", lamentó.
Y es que al flamante campeón de MotoGP no le salía sonreir "cuando tenía molestias, dolor, cuando había sufrido tanto durante la carrera". "Tiré de cabeza, de intentar tener gestionadas o controladas todas las situaciones que se podían dar en un fin de semana, y de esa manera minimizar riesgos y conseguir el máximo de puntos", añadió.
"El año pasado (Marco) Bezzecchi acabó la temporada de una forma increíble y comenzó esta de una forma increíble. Diría que él ha sido el más rápido de la categoría este año. Pero ha sido también de los que ha cometido más errores en ciertos momentos. Y Jorge Martín es un luchador nato. Ha sido capaz de tener la paciencia necesaria y me lo ha puesto muy difícil hasta el final y cuando se hizo daño en la carrera Sprint de Australia, su reacción fue volver lo antes posible y arriesgar su condición física para luchar por el título", dijo sobre las Aprilia.
Ahora, Márquez quiere "disfrutar este momento". "Tengo que saborear bien el presente y saborear este título. Aún nos queda un fin de semana por delante en Valencia para disfrutarlo con todos los aficionados. Luego vendrá el test del martes y poco a poco ya tendremos tiempo de pensar. Ese ha sido también uno de los puntos débiles que he tenido siempre: pensar en el futuro", admitió.
"Hay cambios generacionales que no se pueden evitar. Por mucho que hayas ganado, por mucha experiencia que tengas, llegará un día, sea hoy, mañana o dentro de un año, en que llegará la nueva generación que poco a poco te irá apartando, que va a ir introduciendo distintos estilos de pilotaje, van con esa frescura y yo creo que, de toda la nueva generación que va llegando, Pedro Acosta es el que la lidera", comentó sobre 2027.
Y Márquez reveló que se ve "reflejado" y envidia el "desparpajo" de pilotos como Máximo Quiles. "El no ser consciente de lo que te estás jugando, el no sentir esa presión, porque eso, con los años, con la experiencia, y sobre todo en MotoGP, te hace ser más realista y suma una presión que a veces es contraproducente. Pero me encanta ver a Diogo Moreira, a Máximo Quiles, a todos los jovencitos a los que da igual cuál sea la situación. Ellos dan el cien por cien sin pensar lo que puede pasar", afirmó.
"Ha sido un año 2026 de números redondos por el 120 aniversario con Estrella Galicia, a quien estoy muy, muy agradecido porque hemos ganado juntos, hemos crecido juntos y estamos haciendo historia juntos, que es lo más importante, y, sobre todo, también por este décimo título", concluyó.