Marc Márquez: "Prefiero un buen fin de semana de mi hermano en Montmeló que bola de partido en Misano"

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) aseguró este jueves que quiere tener su primera opción de ganar el título "lo más pronto posible", pero que prefiere que este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya sea positivo para su hermano Álex, su rival más cercano y al que aventaja en 175 puntos, que poder acabar con el campeonato la semana que viene en el Gran Premio de San Marino.

"Quiero tener la bola de partido lo más pronto posible, pero honestamente deseo tenerla en Japón o cuando llegue a Indonesia porque si la tengo en Misano significará que mi hermano habrá tenido un Gran Premio desastroso aquí y si me mantengo concentrado es una cuestión de tiempo el que llegue. Prefiero desearle un buen fin de semana a mi hermano que tener la bola de partido en Misano", confesó Márquez en rueda de prensa .

El de Cervera insistió en que tendrá que "trabajar más" en este circuito de Montmeló "para tratar de llegar al más alto nivel", aunque llega avalado por "un buen estado de forma". "Es verdad que es uno de mis peores circuitos en el calendario, pero el hecho de que sea el GP de casa siempre me insufla esa motivación extra", apuntó.

"Está cerca de mi casa, pero es el circuito en el que quizás haya pilotado menos en mi vida porque siempre íbamos más bien a Valencia, Albacete, Jerez, porque las condiciones climáticas eran un poquito mejores y podíamos rodar más vueltas. Es un circuito difícil para mí. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es verdad que desde mi lesión en el brazo me cuesta incluso un poquito más que en el pasado", prosiguió el ocho veces campeón del mundo.

Por ello, y dado el paso adelante de Aprilia y KTM, "puede ser" que sea el fin de semana más complicado desde su racha de siete victorias seguidas. "Quizás es el momento de que se frene toda esta racha de victorias consecutivas, pero trataremos de trabajar al máximo para estar en lo más alto", comentó.

"La Aprilia normalmente aquí con Aleix (Espargaró) se mostraba superfácil, así que vamos a ver si podemos estar ahí con el grupo de delante", añadió el catalán, que no esconde que cuando hizo el primer test con la Ducati oficial el pasado mes de noviembre precisamente en Montmeló ya fue "capaz de entender" que era la moto y el equipo que le permitirían "luchar por el campeonato.

Marc Márquez señaló que su "mejor recuerdo" en el trazado barcelonés fue en 2014 cuando ganaron él en MotoGP y su hermano en Moto3, mientras que "el peor" fue en 2016 con el fallecimiento de Luis Salom durante una sesión de libres

En cuanto a la diferencia de sus celebraciones respecto a 2024, en los que grababa vídeos mucho más festivos, aclaró que "el objetivo del año pasado era distinto". "El hecho de que estés ganando como 10 carreras seguidas entre sábados y domingos es algo que hace que todo se calme más porque el objetivo principal es tratar de luchar por el campeonato y de lograrlo.

"El año pasado estaba tratando de volver a encontrar esa confianza en mí mismo y tratar de volver a disfrutar pilotando en MotoGP y encontré el ambiente perfecto en el equipo Gresini. Este año, cuando ganas, es porque estás en el lugar en el que puedes ganar porque los dos pilotos del equipo de fábrica tienen esa presión de luchar por el campeonato", señaló.