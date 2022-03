Marc Márquez: "Siempre se quiere más, pero no tenía"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se dio por satisfecho con el quinto puesto este dommingo en el Gran Premio de Catar, primera cita del Mundial, a pesar de que siempre querrá "ganar", con objetivos "realistas" y sin más ritmo para pelear.

"Siempre se quiere más, quieres estar en el podio e incluso ganar. Pero ya lo dije, intento tener objetivos realistas y acabar aquí entre los cinco primeros es un buen resultado. Se trata de un circuito que siempre me ha costado; es el primer GP", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que salía tercero en Losail, se encontró con una carrera rápida a la que no puso seguir la cabeza. "Ha sido una carrera muy rápida, no me esperaba que lo fuera tanto. He intentado aguantar el ritmo, pero no tenía más; iba sufriendo tanto de delante como de detrás", afirmó.

"Tener un compañero de equipo rápido y que se encuentre bien con esta moto nos ayuda a que sigamos empujando. Hemos cogido puntos para el campeonato y eso forma parte de la experiencia, porque cuando se sufre no hay que tirar todo por la borda", añadió sobre el tercer puesto de su compañero Pol Espargaró.

Márquez insistió en ver positivo el debut. "He hecho una buena carrera y además me siento muy bien físicamente, que es muy importante. En un circuito malo hemos sido quintos, por lo que tenemos que apretar y mejorar, porque cuatro pilotos han sido más rápidos que yo", terminó.