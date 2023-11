Marc Márquez: "El único objetivo para 2024 es volver a disfrutar"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) tiene claro que su marcha a Ducati a partir de la temporada que viene no es por la ambición de ganar otro título sino que su "único objetivo es volver a disfrutar" encima de la moto tras una última etapa complicada con la marca del ala dorada, con la que tendrá "pleno compromiso hasta la última vuelta".

"No había pensado en eso (en marcharse para tener más opciones de ganar el título), el único objetivo para el año que viene es volver a disfrutar para continuar su carrera porque la situación en la que estaba ahora mismo podría sobrevivir un año o medio año más. No puedo pensar en ganar el Mundial porque en los dos últimos años no he ganado ninguna carrera y estoy lejos de ese objetivo", afirmó en la rueda de prensa previa de este jueves del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

El ocho veces campeón del mundo sabe que el domingo será "el final de una era" y el cierre a "un gran capítulo" con el Repsol Honda. "Quiero disfrutar en la pista porque el año que viene será difícil imaginarme trabajando con otro equipo, pero ha sido mi decisión y es lo que deseo", indicó.

"Tengo muchísimo respeto por Honda y un pleno compromiso hasta la última vuelta, así que sólo me centro en este fin de semana y el lunes empezaremos a trabajar con equipo de año que viene", añadió sobre su paso a Ducati.

Márquez se refirió también a la última carrera de la temporada. "Este trazado me gusta, pero en las últimas carreras me está costando y ya veremos dónde estamos el viernes y el sábado. No puedo hacer algo alocado y tenemos ser realistas, trataré de dar el máximo", subrayó.

Finalmente, preguntado por las carreras Sprint, reconoció que "son muy buenas para el espectáculo, pero exigentes para los pilotos". "A mí no me resulta fácil hacer 22 carreras más otras 22 al Sprint. Hay algunos que han pedido tener mitad y mitad, pero parece que vamos a continuar por este formato. Lo que más preocupa es el nivel de lesiones y el mayor número ha sido en Sprint y hay que analizarlo para el futuro", sentenció.