Márquez: "Fue una carrera de campeonato"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que la de este domingo en el Gran Premio de Italia ha sido "una carrera de campeonato", en la que "tocaba defender", y ha afirmado que su segundo puesto se hace más valioso habiendo terminado por delante del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), segundo en el Mundial por detrás del catalán.

"Podemos decir que es una carrera de campeonato. Son carreras que toca hacer en el campeonato; tenía muy claro desde Le Mans que aquí tocaba defender. Nos hemos podido defender con un segundo puesto, que no está nada mal. Lo he intentado al principio, pero con la goma dura de delante no me encontraba bien; sabía que me costaría, pero era la única opción para aguantar toda la carrera. El objetivo, que era quedar por delante de 'Dovi', lo hemos conseguido", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el de Cervera reconoció que en el final estuvo menos "pendiente" de ganar que de mantener a raya a Dovizioso, al que ahora aventaja en 12 puntos en la general del Mundial. "Honestamente, en la última vuelta estaba más pendiente de defender que de atacar. Podía haberme tirado para adelantar a Petrucci, pero sabía que entonces ganaba 'Dovi', y no me convenía. Estoy contento, porque veníamos con ocho y salimos con 12", subrayó.

"Cuando he visto que Danilo estaba primero me dije que estaba dentro de los planes, que estaba bien, como queríamos", indicó, antes de hablar del comienzo de la cita. "He intentado salir y tirar, pero he visto que hoy no era el día, que había más riesgo de caer que de abrir hueco", apuntó. "Lo importante es sufrir y estar ahí. Ahora falta Montmeló, todo dependerá de los neumáticos", finalizó.