Maverick Viñales: "Aprilia ha sido un alivio, estoy motivado"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales explicó la sucesión de acontecimientos que le hace estar ante su debut con Aprilia este fin de semana en el Gran Premio de Aragón, un cambio que le supuso "un alivio", sin querer hablar de Yamaha, y que le tiene "muy motivado".

"Me siento muy motivado, con mucha hambre de iniciar esta etapa con Aprilia, estas seis carreras que quedan son un regalo que nos permiten preparar el año que viene mejor, nuestro objetivo es aprender, tengo que aprender mucho y rápido", dijo este jueves en la rueda de prensa oficial del GP español.

Viñales ha pasado en las últimas semanas de un encontronazo con Yamaha y el fin de su relación, para firmar por Aprilia, hacer dos días de test y entrar ya a competir de nuevo en el Mundial. "El resultado de Aleix me ha llenado de motivación. He estado fuera un tiempo pero creo que vuelvo en un gran estado de forma, me siento positivo", apuntó.

"Ha sido un alivio para mí, tenía que hacer algo distinto, tenía que pasar página y mejorar. Se me presentó la oportunidad, hice el test y quería competir, en carrera es cuando más mejoras tu rendimiento. Aleix es importante, no ha tenido que convencerme y yo confío mucho en él y lo bien que funciona la moto. Hablamos de hasta dónde podemos llegar y eso es lo que me convence", añadió.

Además, el catalán negó que se hubiese pensado pasarse a Superbikes y quiso hablar del futuro. "Todo pasó muy rápido, quiero hablar de Aprilia. Los dos días de test en Misano han sido maravillosos, he podido disfrutar y ya estaba pensando en competir en Aragón. Me siento apasionado por MotoGP y muy motivado", terminó.