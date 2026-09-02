MotoGP confirma las fechas de los test de pretemporada en 2027 en Sepang y Buriram

Archivo - El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en el test en Sepang (Malasia) en 2026. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

MotoGP desveló este miércoles las fechas de los test de pretemporada de 2027, cuando comenzará para el Mundial de motociclismo una nueva era con un nuevo reglamento, unas pruebas que se realizarán en Sepang (Malasia) y Buriram (Tailandia), antes del primer Gran Premio de Tailandia, según un comunicado.

El test para pilotos probadores de equipos oficiales y los 'rookies' tendrá lugar en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia) del 29 al 30 de enero. Y, de manera consecutiva, el primer test oficial de la pretemporada, también en Sepang, se celebrará el 31 de enero y el 1 de febrero. A continuación, el 'paddock' se trasladará a Buriram, en Tailandia, para el segundo test oficial, los días 6 y 7 de febrero.

Aunque el primer contacto con la nueva reglamentación será el 1 de diciembre de este año en Cheste, en Valencia, una vez haya concluido el actual Campeonato del Mundo. Esta será la primera vez que los pilotos salgan al trazado con sus nuevas motos de 850 cc.

Además, se confirmaron los test de pretemporada para Moto2 y Moto3, que tendrán lugar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto para ambas categorías. El test privado de Moto2 será el 16 y 17 de febrero, y el oficial, el 20 y 21 del mismo mes. Mientras que el de Moto3, el 18 y 19.