Quartararo: "Con Marc será más difícil ganar, pero es guapo que te lleven al límite"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) ha asegurado que celebrará por todo lo alto los dos triunfos consecutivos en Jerez, en el GP de España y GP de Andalucía, y que será "más difícil" ganar cuando regrese el vigente campeón Marc Márquez (Repsol Honda).

"Es increíble lo que está haciendo. Con Marc será más difícil ganar pero es guapo tener a alguien que te empuje al límite, y si estoy aquí es porque Marc me llevó al límite el año pasado", aseguró en DAZN.

Márquez, que se cayó en carrera en el GP de España, fue operado de una fractura de húmero y estuvo cerca de poder correr este domingo (se probó el sábado pero no pudo), podría regresar en Brno en la siguiente cita.

"Los pilotos decimos que queremos ir lo más rápido posible (de regreso tras lesión) pero viendo su vídeo haciendo flexiones antes de la carrera, pienso que es un robot", comentó el francés sobre el de Cervera, de quien destaco su fuerza física y mental.

En cuanto a su victoria de este domingo, celebró haber dominado "de principio a fin". "He pasado siempre primero. Quería hacer hueco sobre los demás, he visto a Maverick que quería pasar pero no pudo. Con este calor, tenía manos y pies que me quemaban. Ha sido la carrera más física en mi carrera", se sinceró.

"Sí, al final el año pasado hicimos una temporada muy buena como 'rookie'. Este año tenemos dos victorias de dos, increíble. Cuando vuelva a casa con los dos trofeos me daré cuenta y podré disfrutar", aportó.

"Con Maverick en Q estábamos muy apretados, pero tengo dos victorias de dos y trabajaré para mejorar y no hablaré de ser referencia o no, porque Yamaha trabaja igual para todos", manifestó sobre si es la mejor Yamaha o no.