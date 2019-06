Ramírez: "He salido un poco enfadado y he hecho la mejor salida del año"

Publicado 16/06/2019 13:44:02 CET

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Marcos Ramírez (Honda) ha reconocido que ha empezado la carrera del Gran Premio de Catalunya "un poco enfadado" por su mala calificación, y que a pesar de ello ha hecho "la mejor salida del año" para ganar la prueba.

"Es una victoria increíble, la esperaba mucho. Este año he llegado al mejor equipo del Mundial, les doy las gracias a él, a mi familia y a todos los de casa, y se la dedico a Sergio Pastrana, que falleció el año pasado", señaló en declaraciones a DAZN tras la cita.

"¡Qué ganas tenía! Ayer no hice un buen cronometrado y he salido a la carrera un poco enfadado. Creo que ha sido la mejor salida que he hecho en todo el año, me he mantenido ahí, me he mantenido al margen del lío y he atacado al final. He tenido varios sustos, he apretado y he visto que los tres de delante iban frenando", concluyó.