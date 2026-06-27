Raúl Fernández se reivindica con un triunfo al esprint en Assen

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Raúl Fernández (Aprilia) ha logrado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos, décima cita del Mundial de motociclismo, en la que ha terminado por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), mientras que Jorge Martín (Aprilia) ha cerrado el 'Top 5' y Marc Márquez (Ducati) ha sido sexto.

Todavía sin el futuro asegurado en MotoGP, el madrileño ofreció este sábado en Assen una muestra de su potencial. Saliendo desde la cuarta plaza, remontó posiciones hasta la cabeza y defendió su renta para encabezar el doblete de las Aprilia satélites, con 'Diggia' como única Ducati entre las cinco primeras posiciones.

En la pelea por el liderato, el italiano Marco Bezzecchi (Ducati) aumentó su renta sobre el segundo clasificado, Martín, de siete a nueve puntos, al terminar cuarto justo por delante del de San Sebastián de los Reyes. Mientras, Marc Márquez también claudicó ante su compañero de equipo, Francesco Bagnaia (Ducati), y terminó séptimo tras él; sin embargo, una sanción a 'Pecco' por pisar el verde le permitió ganar un puesto y ser sexto. Ahora, el catalán está a 42 unidades del líder.

Sin Fermín Aldeguer (Ducati) en parrilla, declarado no apto después de fracturarse una vértebra por su caída del viernes, Ogura tomó el mando de la carrera tras adelantar al 'poleman' Martín una vez apagados los semáforos, aunque el de San Sebastián de los Reyes recuperó la cabeza poco después.

En la cuarta vuelta de las 13 previstas en Assen, Raúl Fernández aprovechó su gran ritmo para hacerse con el liderato mientras Martín salía de las posiciones de podio. Bezzecchi, justo por detrás, superó al madrileño en el octavo giro para incrementar su renta en la general, justo después de que Márquez cediese también su posición ante Bagnaia para caer al séptimo puesto.

Poco a poco, Fernández puso tierra de por medio con sus perseguidores y se aseguró el segundo triunfo al esprint del curso -tras el logrado en el Mugello-, el tercero contando carreras en domingo -con la victoria de Phillip Island-.

Pedro Acosta (KTM) cerró la zona de puntos, noveno, mientras que Alex Márquez (Ducati), recuperado de la caída del viernes, solo pudo ser decimotercero. Alex Rins (Yamaha) terminó decimoquinto, por delante de Maverick Viñales (KTM), y Augusto Fernández (Yamaha) fue decimoctavo. Joan Mir (Honda) se fue al suelo y no pudo completar la cita.

A primera hora de la mañana, 'Martinator' se había llegado la pole en Assen en una trepidante Q2 en la que, con un registro de 1:30.812, superó por solo 11 milésimas al japonés Ai Ogura (Aprilia), con Bezzecchi completando la primera fila.

Desde la segunda línea volverá a comenzar este domingo Raúl Fernández, cuarto, mientras que Marc Márquez y Pedro Acosta compartirán la tercera, séptimo y octavo respectivamente. Además, Joan Mir partirá décimo y Alex Márquez, duodécimo. Entre los que no lograron superar la Q1, Alex Rins empezará de nuevo decimoquinto, Maverick Viñales lo hará decimonoveno y Augusto Fernández, vigésimo.

QUILES VUELA POR LA POLE EN MOTO3

En Moto3, 25 milésimas permitieron al sólido líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), batir al australiano Joel Kelso (Honda) en la Q2 y garantizarse la primera posición de salida, encabezando una primera fila de salida que cerrará Brian Uriarte (KTM), segundo el pasado fin de semana en la carrera en Brno.

Adrián Cruces (KTM) y David Almansa (KTM) partirán quinto y sexto desde la segunda línea, y desde la tercera lo hará el segundo clasificado de la general, Álvaro Carpe (KTM), octavo. Adrián Fernández (Honda) y Marcos Uriarte (KTM) también avanzaron a la Q2 y saldrán décimo y undécimo, respectivamente. Desde la parte más retrasada de la parrilla arrancarán Jesús Ríos (Honda), vigésimo primero, y Joel Esteban (KTM), vigésimo segundo.

ALONSO MANDA EN LA Q2 DE MOTO2, CON MANU GONZÁLEZ OCTAVO

Por último, el colombiano David Alonso (Kalex) se aseguró la pole de Moto2 por delante de los españoles Alberto Ferrández (Boscoscuro) e Izan Guevara (Boscoscuro), con Dani Muñoz (Kalex) y Dani Holgado (Kalex) completando el 'Top 5' de la sesión.

Manu González (Kalex), al frente de la general de la cilindrada intermedia con 50,5 puntos de ventaja sobre Guevara, deberá remontar posiciones desde la octava plaza en una tercera fila en la que también arrancará Alex Escrig (Forward), noveno.

Adrián Huertas (Kalex) iniciará la cita decimotercero, Iván Ortolá (Kalex) lo hará decimosexto y Arón Canet (Boscoscuro), decimoséptimo. Entre los que no superaron la Q1, Ángel Piqueras (Kalex) saldrá decimonoveno; José Antonio Rueda (Kalex) partirá vigésimo primero; Xabi Zurutuza (Forward), vigésimo cuarto; Sergio García Dols (Kalex), vigésimo quinto; y Jorge Navarro (Kalex), vigésimo octavo y último.