Raúl Fernández subirá a Moto2 con Red Bull KTM Ajo en 2021

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Raúl Fernández subirá de Moto3 a Moto2 en 2021 con su actual estructura, Red Bull KTM Ajo, mientras que el campeón de la Red Bull Rookies Cup, el murciano Pedro Acosta, ocupará su lugar en el conjunto de la categoría pequeña y formará pareja con Jaume Masià el próximo curso.

De esta manera, el madrileño completará el equipo de la cilindrada intermedia junto al australiano Remy Gardner, después de que se confirmarse también que el madrileño Jorge Martín ascendería a MotoGP con Pramac Ducati en la temporada 2021. El japonés Tetsuta Nagashima parece haberse quedado, de momento, sin asiento.

Fernández, de 20 años, ha firmado cinco poles y tres podios en la temporada 2020, en la que también consiguió su primera victoria mundialista en el Gran Premio de Europa, celebrado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

"Quiero dar las gracias a todo el equipo, KTM, Red Bull y, sobre todo, a Aki por creer en mí. Es un paso importante en mi carrera deportiva y estoy muy contento de seguir creciendo con esta estructura. Es una gran oportunidad que sé que disfrutaré mucho junto a gente increíble. Esta es una nueva etapa, que me acerca al sueño de todo piloto: estar en MotoGP. El Red Bull KTM Ajo es el mejor equipo de Moto2, así que este anuncio es un honor para mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos y para mi familia, que siempre ha estado a mi lado apoyándome", indicó Fernández.

Su lugar en el equipo de Moto3 lo cubrirá el joven de 16 años Pedro Acosta, ganador de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020; en esa competición, consiguió seis victorias consecutivas en dos circuitos muy diferentes y otros tres podios en las 14 carreras. También obtuvo cuatro triunfos en el Campeonato del Mundo Junior Moto3 del FIM CEV Repsol 2020, terminando tercero en la general.

"Es increíble recibir esta oportunidad de Red Bull, KTM y Ajo Motorsport. Quiero dar las gracias a todos ellos. Para mí, estar en este equipo significa ser parte del mejor equipo de Moto3. Será mi primer año en el Mundial, así que tendremos que esperar a la primera carrera para ver dónde estamos y establecer objetivos realistas. Durante la primera mitad de la temporada tendremos que centrar nuestros esfuerzos en adaptarnos a la carga de trabajo, ya que será diferente a lo que estoy acostumbrado en la Red Bull MotoGP Rookies Cup y en el FIM CEV. Voy a hacer todo lo posible para que este proceso de aprendizaje sea fructífero", indicó Acosta.

El Team Principal del Red Bull KTM Ajo, Aki Ajo, destacó a pesar de vivir "un año agitado" Fernández "ha sido capaz de mostrar un fuerte ritmo y un rápido progreso". "Sentimos que ahora es un buen momento para que comience en Moto2. Sabemos que tiene un gran futuro por delante, aunque tenemos que darle tiempo para adaptarse a la nueva categoría. Hemos establecido una relación muy fuerte y es un chico muy trabajador. El proyecto con Raúl es muy importante para Red Bull, KTM y toda nuestra familia de pilotos", manifestó.

"Tuvimos buenos rookies en nuestros proyectos en el pasado, y tener un nuevo talento con nosotros de nuevo es algo muy positivo. Nos hemos reunido y hablado con Pedro (Acosta) en varias ocasiones y he visto algo en su forma de trabajar que se asemeja a un estilo de la vieja escuela que me ha gustado mucho. Creo que con él tenemos muchas posibilidades de éxito en el futuro, aunque no debemos olvidar que necesitará tiempo", añadió.

Por su parte, el Motorsports Director de KTM, Pit Beirer, se mostró entusiasmado. "Tenemos una combinación emocionante y sabemos que cada piloto de Moto3, Moto2 y MotoGP tiene la posibilidad de ofrecer resultados e históricas carreras a la compañía. Tendrán nuestro mejor apoyo posible para lograr sus objetivos. Quiero dar las gracias a Aki de nuevo por la excelente estructura que pone en marcha para ayudarnos a hacer una estrategia y un programa", subrayó.

"Ya hemos demostrado que estamos listos para llevar a los pilotos desde la Red Bull MotoGP Rookies Cup -y esperamos que otras series formativas como la Northern Talent Cup- hasta la cima de MotoGP y estamos listos para destacar, como lo demuestran las 2 victorias y 7 podios entre 3 pilotos en lo que va de 2020. Seguiremos a la KTM GP Academy para que nos ofrezcan más muy pronto", apuntó.